U Sinju je jučer održana tradicionalna Sinjska alka, a sljedeće nedjelje, na Veliku Gospu, u Sinj će doći deseci tisuća vjernika u svetište Gospe Sinjske. Gradonačelnik Miro Bulj je uoči Alke, ali i unatrag mjesec dana otkako u Sinju traje manifestacija Dani Alke i Velike Gospe, tražio da se zbog velikog priljeva gostiju i hodočasnika u Sinju 'olabave' mjere te tamošnjim ugostiteljima omogući da rade dulje od ponoći, koliko je iz epidemioloških razloga Nacionalni stožer civilne zaštite propisao na razini cijele Hrvatske.

Zbog toga je proteklih dana Bulj dao dosta gnjevnih izjava. Danas, kada smo se čuli s njim, ipak je zvučao nešto blaže.

'Do ponoći s covid-propusnicom, a poslije s HDZ-ovom iskaznicom'

"Zadovoljstvo mi je što je jučer alkarsko trkalište bilo puno. Narod je shvatio da je, dakako uza sve mjere, potrebno živjeti normalno, da trgovi i ulice budu puni. Veliki broj ljudi bio je jučer u Sinju i to će pomoći našim ugostiteljima i OPG-ovima, a vladao je i velik interes gospodarstvenika, poduzetnika i turističkih djelatnika koji su jučer došli u naš grad. Sljedeće nedjelje očekujemo brojne hodočasnike i očekujem da će ponovno sve biti veselo i u najboljem redu", zadovoljno nam je kazao Bulj.

Ipak, nezadovoljan je što će u gradu ponovno sve raditi samo do ponoći.

"To je toliko nerazumna mjera. Znači, do ponoći se može s covid-propusnicom, a od ponoći valjda samo sa stranačkom iskaznicom HDZ-a. Ovdje vam u večernjim satima mladi iz Sinja, ali i čitave Cetinske krajine odlaze preko granice u Livno, Posušje i druga mjesta radi provoda i zabave. Ne samo da novac troše tamo, nego si i ugrožavaju živote na cesti", upozorava gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta.

'Razumijem premijera Plenkovića, ali...'

Kaže kako je iz njemu neznanih razloga upravo na Sinj krenula javna hajka.

"To me najviše razočaralo, te tvrdnje da će Sinj postati središte širenja korone. A do sada je sve bilo bez većih posljedica i pokazali smo da je organizacija bila dobra", ističe.

Inače, premijer Andrej Plenković kazao je jučer u Sinju, odgovarajući na Buljeve kritike, da epidemiološka pravila vrijede za sve podjednako.

"Valjda je svakome nakon godinu i pol dana jasno zašto ne rade kafići iza ponoći bilo gdje, a ne samo u Sinju. Ako tu abecedu moramo ponavljati danas, onda kao da smo spavali godinu i pol dana", rekao je Plenković.

"Ja razumijem premijera, ali se čudim što se i drugi lokalni čelnici nisu aktivirali pa da zajednički tražimo rješenje. Imamo ogroman broj turista, a ne možemo imati dobit kakvu bismo mogli. Mislim da je racionalno pričati o ovome. Samo tražim da se u vrijeme Alke i Velike Gospe u mom gradu pomakne radno vrijeme. Postojeće ograničenje donosi nam samo probleme jer će na desetine tisuća ljudi satima biti u Sinju bez mogućnosti osvježenja. Govorim o hodočasnicima koji će tijekom noći sljedeće nedjelje doći u svetište", kaže Bulj.

'Da nisam ja neka nova korona?'

On smatra nerazumnim što je lokalnim stožerima civilne zaštite oduzeto pravo odlučivanja.

"Nacionalni stožer je centralizirao odlučivanje, a postoje lokalne specifičnosti. Na ovaj način oni nama zapovijede što da radimo i mi se moramo tako ponašati. Ne tražim nikakvu eksteritorijalnost za Sinj, samo tražim da se u vrijeme Alke i Velike Gospe u Sinju radno vrijeme ne ograniči do 24 sata. Ne znam zbog čega toliki fokus baš na Sinj. Da nisam ja neka nova korona, ne Covid-19 nego Miro Bulj? Ako sam ja problem, onda neka tako kažu.

Nitko, naravno, ne želi da se netko zarazi ili oboli, ali što onda? Ogradite nas žicom!", poručio je Bulj.

Dodaje kako zbog svega ljudi u Sinju imaju sve manje povjerenja u Nacionalni stožer.

"Umjesto da daje preporuke, Stožer je centralizirao sve odluke. A svi imamo neke specifičnosti i više se ne zna kako se ponašati u ovakvom kaosu. Što oni očekuju od mene? Da poručim ljudima da ne dođu u Sinj na Veliku Gospu? Apsolutna je moć, diktatorske ovlasti u rukama jednog političkog, a ne stručnog tijela", zaključio je Bulj u razgovoru za Net.hr.