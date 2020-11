GRADONAČELNIK PULE: ‘Istarski ugostiteljski objekti nisu žarišta zaraze, treba im omogućiti da rade’

‘Regionalni pristup pokazao se najučinkovitijim i kod nas i u svijetu. Zašto se sada od njega odustaje!?’

Pulski gradonačelnik i predsjednik IDS-a Boris Miletić u petak je još jednom ponovio apel kojeg su jučer predsjedniku Vlade uputili svi istarski gradonačelnici i istarski župan koji traže odgodu primjene mjere za ugostiteljstvo na području Istarske županije.

“Naš zahtjev temelji se isključivo na mišljenju stručnjaka, odnosno na podacima naših epidemiologa koji pokazuju da u Istri ugostiteljski objekti nisu žarišta zaraze. Istarski ugostitelji se odgovorno pridržavaju svih propisanih mjera i treba im omogućiti da rade dok god brojke ne pokažu drugačije. Osim toga, nema nikakvih naznaka da će zatvaranje objekata koji nisu žarišta zaraze smanjiti širenje infekcije, ali će sigurno dovesti u pitanje radna mjesta” – naglasio je Miletić.

‘Regionalni pristup je učinkovit’

Dodao je kako su svi potpuno svjesni ozbiljnosti situacije, premda se okolnosti bitno razlikuju od županije do županije, od grada do grada i stoga on kako je rekao “ne vidi niti jedan razlog da se onima koji mogu i koji se ponašaju odgovorno zabrani da rade”

“Regionalni pristup pokazao se najučinkovitijim i kod nas i u svijetu. Zašto se sada od njega odustaje!? Istra se od početka pandemije nametnula kao primjer dobrog upravljanja ovom velikom krizom. Kod nas se mjere donose pravovremeno, provode dosljedno i odnose na sve jednako, bez izuzetaka jer mi najbolje poznajemo vlastitu kuću i najbrže ćemo reagirati i ograničiti ili zabraniti sve aktivnosti koje doprinose širenju zaraze”, poručio je Miletić apeliravši na Vladu da “ne koči lokomotivu Hrvatske”

“Nemojte kočiti lokomotivu Hrvatske pustite nas da radimo”, zaključio je Miletić.