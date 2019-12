GRADONAČELNIK POVUKAO GUP SA SKUPŠTINE! ‘Možemo pričekati još mjesec i pol. Sad će upoznati drugačijeg Bandića’

Sad će upoznati drugačijeg Bandića, da on zna poslušati, ali ne opoziciju, nego građane. Svi reflektori usmjereni su prema GUP-u i da bi GUP ostao strateški dokument Grada Zagreba, moja jedina isprika je njima što će čekati još mjesec i pol dan, dodao je Bandić

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sazvao je izvanrednu presicu kako bi objavio da se GUP povlači sa Skupštine, te će se naći na sjednici 6. veljače. ‘Ja sam pobijedio sebe. Ponekad treba ne samo slušati, nego i poslušati. Sve sam poslušao, a sebe najviše’, rekao je, odgovarajući na pitanje je li to zbog pritisaka oporbe i koalicijskih partnera

“Ako smo čekali 3-4 godine, možemo još mjesec i po dana. Tri su ključna razloga: zato da izbijemo i zadnji adut nevjernim Tomama da želimo nešto napraviti na brzinu. To je nije GUP Sanje Jerković ni Ivice Lovrića, a ni gradonačelnika Bandića. To je GUP Grada Zagreba. I zadnji adut da izbijemo – nećemo lomiti preko koljena, bit će zadovoljna i opozicija koja je očekivala pa i tražila na izvjesni način da to napravimo. Sad će upoznati drugačijeg Bandića, da on zna poslušati, ali ne opoziciju, nego građane. Svi reflektori usmjereni su prema GUP-u i da bi GUP ostao strateški dokument Grada Zagreba, moja jedina isprika je njima što će čekati još mjesec i pol dan”, dodao je Bandić, prenosi Tportal.

MANIJAKALNO FORSIRANJE ‘MANHATTANA’: ‘Zgadilo mi se…’, poručio je HDZ-ovac prije ostavke, a oporba sprema žestoke akcije

Sanja Jerković, pročelnica Ureda za strategiju, izjavila je da je već četiri godine proteklo otkako je donesena odluka o izmjenama i dopunama GUP-a Grada Zagreba.

“Svi nestrpljivo iščekujemo njegovo usvajanje i smatramo da je tema prebitna za sve naše građane da ne bi svima dopustili da se bez žurbe upoznaju sa svim dobrobitima koje izmjene i dopune donose. Iskoristit ćemo ovaj period da se što kvalitetnije pripremimo, razgovaramo sa zastupnicima i vjerujem da će sjednica početkom 2020. proteći uspješno za sve nas”, rekla je Jerković.