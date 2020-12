Građani su, nakon tri uzastopna potresa, osjetili strah, a mnogi su rekli da se boje prespavati u svojim kućama

Predsjednici Hrvatskog sabora, države i Vlade obišli su u ponedjeljak prijepodne središte Petrinje koje je po riječima njezinog gradonačelnika Darinka Dumbovća, dosta stradalo u jutrošnjim potresima. “Strogi centar grada dobio je dosta”, rekao je gradonačelnik Petrinje Dumbović, zadovoljan što je državni vrh obišao Grad samo nekoliko sati nakon prvog potresa koji je u 6.28 pogodio Petrinju, Sisak, Zagreb.

“Dobro je da to obiđete i dadete poruku građanima Petrinje koji očekuju da stanemo iza njih nakon svega što je Grad preživio”, rekao je gradonačelnik Gordanu Jandrokoviću, Zoranu Milanoviću i Andreju Plenkoviću.

Dumbović: “Očekujem milijune sutra na računu”

Nažalost, to su preživjeli i Zagreb i njegova okolica, nitko tko to nije preživio ne zna kako je to, kazao je Dumbović, poručivši kako bi bilo dobro da i u Petrinji “bude države”, da državna vlast pomogne stradalim građanima.

Prenio je i da su građani, nakon tri uzastopna potresa, osjetili strah i kako su mnogi rekli da se boje prespavati u svojim kućama.

“Nakon Domovinskog rata i covida sad nas je pogodio i potres. Mi ovdje danas ne smijemo biti prolaznici, nego moramo ostaviti trag. Državni vrh uvijek dolazi i uvijek su dobrodošli i mi dobro surađujemo sa svim ministarstvima. Očekujem barem nekoliko milijuna sutra na računu da mogu ljudima pokriti crijepove i ostalo. Ne znam ima li država taj novac”, rekao je gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović, dodavši kako očekuje da i Petrinja uđe u zakon o obnovi Zagreba i okolice.

