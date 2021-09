Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić prošlog petka družio se s policijom jer su u skladištu mrtvačnice pronašli mine i streljivo.

"Nažalost, čini mi se da je do početka mojeg mandata mrtvačnica bila spremište jer sam u njoj zatekao i arhivu. Rekao sam da se nađe vrijeme za čišćenje i da se mrtvačnica u potpunosti stavi u funkciju. Kada su dečki koji su čistili otvorili ormare u njima su imali što vidjeti - metci i mine", kazao je Šimunić za RTL.hr.

'Dug je puno veći od 6 milijuna kuna'

Šimunić je grad preuzeo prije sto dana nakon što je na lokalnim izborima pobijedio HDZ-ovog gradonačelnika. Na početku mandata rekao je da ga je dočekao dug od šest milijuna kn, a sada kaže da je on još i veći.

"Dug koji sam objavio prije tri mjeseca na našu žalost nije bio stvaran. Danas kad je većina toga proanalizirana dug je puno veći, oko 11 milijuna kuna, zapravo bio je 12 milijuna kuna, ali u ovih 100 dana smanjili smo ga za milijun kuna", kaže i dodaje da su, čim su došli na vlast počeli naplaćivati dugove koje građani imaju prema gradu i poslali oko 2000 opomena.

"Poslali smo preko 2000 opomena, a prema informacijama od gradskih zaposlenika navodno su bivši gradski čelnici, opomene koje su bile pripremljene za slanje, selektirali i one koje im nisu odgovarale bacali u smeće. Do sada smo naplatili preko 600 tisuća kuna dugova jer mi komuniciramo s građanima i poduzećima koji su dužni gradu, dogovaramo obročne otplate ili realne odgode, zapravo nastojimo sklopiti sporazume o naplati dugovanja, sve u svrhu brze naplate potraživanja i izbjegavanja ovrha", kaže Šimunić.

'Ispraznili su gradski račun'

Otkrio je još primjera kako je funkcionirala bivša HDZ-ova gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Emilom Gredičakom.

"Prošli tjedan platio sam račun čiji je datum dospijeća bio 17.2. ove godine. Bivša gradska vlast je od 1.6. do 4.6. isplatila s računa grada gotovo 455 tisuća kuna. Ja sam 30.5. postao gradonačelnik i 7.6. primopredajom preuzeo grad, a oni su uredno u par dana do primopredaje ispraznili gradski račun i to ne za plaćanje raznih dugovanja iz ranijeg perioda, nego na plaćanje radova izvođenih za vrijeme izborne kampanje", kaže Šimunić.