GRADONAČELNIK OSIJEKA OPALIO PO ŠKORI: ‘Utekao je u Ameriku kada je Tuđman došao na vlast. Nisam siguran da je domoljub!’

Gradonačelnik Osijek o Miroslavu Škori: ‘Žao mi je što se čovjek koji se nije borio za Hrvatsku u trenutku kada je trebalo, usudi svoj pokret nazvati Domovinski’

Usprkos zdravstvenim problemima, 74-godišnji gradonačelnik Osijeka Ivan Vrkić nakon 27 godina apstinencije izlazi kao kandidat na parlamentarne izbore. Prihvatio je ponudu Ivana Vrdoljaka za izlazak na izbore na listi HNS-a u 4. izbornoj jedinici, gdje bi se, osim njega, Vrdoljaka i Stjepana Čuraja, trebali naći i nezavisni gradonačelnici Belišća, Valpova i Donjeg Miholjca – Dinko Burić, Matko Šutalo i Goran Aladić, javlja Jutarnji list.

Vrkić je u razgovoru za Jutarnji list rekao što misli o listi Miroslava Škore. “Šteta je što od jednog dobrog pjevača napravimo lošeg političara. Mi koji smo iz Osijeka znamo da je on utekao u Ameriku u trenutku kada je Franjo Tuđman došao na vlast. Žao mi je što se čovjek koji se nije borio za Hrvatsku u trenutku kada je trebalo, usudi svoj pokret nazvati Domovinski.”

Na pitanje zašto je tako oštar, rekao je da nije, nego je samo realan. “To ne znači da nemam simpatiju prema njemu jer mislim da u njegovu napredovanju ima i mojih zasluga. Bio sam mu na usluzi kada je bilo najvažnije, ali dalje o tome ne bih.”

DOBIVA LI DOMOVINSKI POKRET VELIKA POJAČANJA? Prvi nestranački premijer i njegov savjetnik našli se sa Škorom

NET.HR ODGOVORIO GRADONAČELNIKU OSIJEKA: ‘Novinarstvo nije zlostavljanje, teške slike ne treba ugasiti ili sakriti. To neće riješiti problem’

Je li Škoro domoljub?

Upitan je li takvo mišljenje o Škori uvjetovano političkim razlozima ili se iza njih kriju osobni razlozi s obzirom na to da je prije tvrdio kako su njihove obitelji u zavadi, Vrkić je odgovorio potvrdno.

“Da. Nas dvojica smo se pomirili, ali naše obitelji nisu. No, to nema veze s mojim mišljenjem o njemu kao političaru. Osobno mu želim sve najbolje, ali nije uvjerljiv kao političar. Nemoguće je da oni koji očekuju od njega da je domoljub na tome uspostave identitet. To jednostavno ne ide jedno s drugim. Ja jesam domoljub, a za njega nisam siguran.”

“Još uvijek se čudim kako oni koji razmišljaju desno u njemu vide desno. No, izbori će na kraju ipak sve pokazati”, dodao je.

ČELNICI TRIJU NAJMOĆNIJIH POLITIČKIH STRUJA PRISTALI NA SUČELJAVANJA: No, Škoro će se pojaviti ako mu ispune ova tri uvjeta

Podržat će Plenkovića

Komentirao je i posljedice za HNS zbog koalicije s HDZ-om, rekavši kako je istina da je zbog toga ta stranka pretrpjela štetu, a misli da ju je imao i HDZ. “No, Hrvatska je od toga imala koristi i zato to nije bila loša odluka jer su i HDZ i HNS tu zbog Hrvatske. I to je jedan od razloga što sam pristao biti na listi. Želim pridonijeti da oni koji su dosad vladali dobiju još jedan mandat kako bi nastavili s pozitivnim trendovima. Budem li u prilici, glasat ću u Saboru za novi mandat premijera Andreja Plenkovića koji je svoj posao odradio sjajno.”

Na pitanje koliko HNS-ova lista može dobiti mandata kaže: “Jedan do dva, kao i na sjeveru Hrvatske, a za održavanje HNS-a to je dovoljno i time bi dokazali da su bili u pravu kada su išli u koaliciju s HDZ-om.”

Vrkić kaže da na ovim parlamentarnim izborima navija za HDZ kao relativnog pobjednika, iako nemam ništa protiv SDP-a. “Pogotovo jer uvažavam naše državnike, premijera Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, ali nisam siguran da će ijedna stranka imati dovoljno ruku za sastavljanje Vlade i tu je uloga HNS-a i mene osobno. S našim mandatima osigurat će se funkcionalna, efikasna i stabilna Vlada, bila HDZ-ova ili SDP-ova. Bez ucjenjivanja, vrijeđanja i blokade rada. Ljudi od politike traže rezultate, i to je naša uloga.”

TKO JE VJERODOSTOJNIJI? Stručnjak analizirao prepucavanje na liniji ‘Raspudić-Jandroković-Plenković