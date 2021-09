Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić na Facebooku je objavio video u kojem, sjedeći usred jedne zapuštene parcele iznosi podatke o projektu reciklažnog dvorišta. Kazao je kako je gradska uprava Oroslavja 18. svibnja 2018. godine (dok je ondje na vlasti bio HDZ) potpisala kupoprodajni ugovor za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta da bi pet dana kasnije zatražili od sudskog vještaka procjenu vrijednosti dvije čestica na kojima je trebalo niknuti reciklažno dvorište.

Cijena kvadrata u tri dana narasla s 10 na 139 kuna

Zemljište je, kaže Šimunić, najprije procijenjeno na 10 kuna za četvorni metar, što je vrijednost poljoprivredne čestice, a tri dana kasnije drugi je sudski vještak procijenio zemljište kao građevinsku česticu, iako ondje nema ni ceste niti vodovodne i električne infrastrukture. Prema toj procjeni, cijena četvornog metra bila je znatno veća - 139 kuna.

"Baš se slučajno poklopilo s kupoprodajnim ugovorom od desetak dana ranije. Zemljište koja pričamo je sve oko mene. Uvjerite se sami, vrijedi li ovo 139 kuna kvadrata ili je Oroslavje nekome pogodovalo", kaže Šimunić u videu.

Umjesto za 44.000, zemljište platili 612.000 kuna

Rekao je i da je Grad umjesto 44.000 kuna, zemljište kupio za 612 tisuća kuna.

"Htio bih sve koji ovo gledaju pitati - želite li da se ovakve stvari znaju javno ili bi trebali prešutjeti? Mislite da bih trebao šutjeti kamo su naši novci išli i kuda danas idu? Meni se čini da se non stop šutjelo o ovakvim stvarima, a ispod stola redovno se sve delalo. Kad se u kafiću o ovakvim stvarima spominje to je ok, ali kad javno to kažem to je tabu tema. Hoćete da i ja šutim?", kazao je Šimunić na kraju snimke.