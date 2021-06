Novi gradonačelnik Oroslavja, nezavisni Viktor Šimunić jučer je na Facebooku objavio koliko je grad u dugu te na taj način pokrenuo raspravu o stanju u gradskoj blagajni.

Šimunić je objavio, među ostalim, i da će morati platiti 30 tisuća kuna za službene mobitele, kojeg je koristio i predsjednik Gradskog vijeća.

'Čekamo da se pokrene Oroslavje'

Za RTL Danas rekao je da nije znao da je stanje toliko loše. "Ovakvo loše stanje u gradu nije bilo 20 godina", poručio je gradonačelnik Oroslavja.

Stanovnici Oroslavja više ne znaju kome da vjeruju, no od novog gradonačelnika očekuju rješavanje problema. "Koja su očekivanja? Pa da se pokrene to Oroslavje. To je nekad bilo prvo mjesto tu u Zagorju, a sad je zadnje. Zato čekamo neki napredak", rekao je Marijan Podhraški.

Rezanje nepotrebnih troškova

Nezavisni Šimunić tvrdi da će napredak Oroslavja započeti rezanjem nepotrebnih troškova. Govori kako je tražio povrat službenih mobitela onih kojima nisu potrebni. Službene tarife imali su i predsjednik i zamjenici Gradskog vijeća.

"Kako možemo plaćati 4000 kuna mjesečno, a ima nas pet tu u Gradu? Kako možemo to plaćati tak puno. Imao je predsjednik Vijeća, dva zamjenika predsjednika Vijeća su imali službene brojeve. Mobiteli su kupljeni, odnosno treba platiti 30 tisuća kuna", pojasnio je Šimunić.

Osim povrata službenih mobitela, Šimunić navodi kako će uvesti promjene i s internetom kojeg građani koriste preko grada.

"Imamo taj gradski besplatan internet, koji baš i nije besplatan. Ali to baš nije besplatno, mi to plaćamo 7500 kuna mjesečno. Mi nudimo besplatan gradski internet građanima. To smo trenutno stopirali dok ne vidimo zašto je to tako skupo, ali mi je nevjerojatno da nismo povezali našu Gradsku knjižnicu na to, nismo povezali turističku, vrtić. Znači svi ti subjekti opet plaćaju nekom operateru internet", rekao je Šimunić.