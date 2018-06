GRADONAČELNIK OPET DIGNUO OPORBU NA NOGE: ‘Ako ovo prođe onda smo si dobrodošli u diktaturu Milana Bandića’.

Oporba i građani žele obustavu radova na Trgu žrtava fašizma. Bandić to smatra Sjevernom Korejom.

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su većinom glasova podržali prijedlog Kluba Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti da se s dnevnog reda sjednice makne prijedlog zaključka Kluba gradskih zastupnika GLAS-s i HSU-a i Klub zastupnika lijevog bloka o ‘hitnoj obustavi radova na Trgu žrtava fašizma’, što je izazvalo oštre reakcije kod oporbe.

“Gradska Skupština nije nadležna za radove na Trgu žrtava fašizma. Radovi imaju dozvolu i suglasnost, pa nema potrebe da danas zastupnici koriste vrijeme i raspravljaju o nečemu što nije u nadležnosti Skupštine”, kazala je Ana Stavljenić – Rukavina obrazlažući prijedlog Kluba Bandić Milan 365.

Jučer je Mjesni zbor građana Gradske četvrti Donji grad u Zagrebu raspravljao o aktualnim radovima na Trgu žrtava fašizma te donio zaključak kako se ti radovi moraju obustaviti.

Nekadašnja suradnica, a sada oponentica Milana Bandića, Sandra Švaljek, kaže kako je gradonačelnik zbog građana koji su donijeli taj zaključak usporedio sa Sjevernom Korejom.

Većina u Gradskoj skupštini zatim nije dozvolila oporbi da na dnevni red stavi zaključak o obustavi radova na Trgu žrtava fašizma. Ne žele ni da se raspravlja o tome. E to je Sjeverna Koreja. 🇰🇵 pic.twitter.com/9ok0BWWoHL — Sandra Švaljek (@SandraSvaljek) June 21, 2018

Klub Lijevog bloka i Klub gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a nakon toga su zatražili stanku, ističući da su ‘konsternirani tim prijedlogom’.

Tomislav Tomašević (Lijevi blok) ustvrdio je kako je riječ o nedemokratskom presedanu.

Ako prođe – onda smo svi dobrodošli u ‘diktaturu Milana Bandića’

“Ukoliko to prođe to će biti nedemokratski presedan budući da se nikada nije događalo u ovom mandatu da većina miče točku s dnevnog reda koju je oporba predložila. Većina kontrolira hoće li zaključak proći, ali to da niti ne dopušta raspravu samo pokazuje koliko gradske institucije imaju potrebnu dokumentaciju za radove na Trgu i koliko ih boli ta činjenica da ne žele dopustiti čak niti raspravu”, ocijenio je Tomašević.

“Ukoliko se to dogodi onda smo svi dobrodošli u diktaturu Milana Bandića gdje se čak kontrolira o čemu će se govoriti u Skupštini uz to kako će se glasati”, ustvrdio je.

Zastupnica Anka Mrak Taritaš (Klub zastupnika GLAS-a i HSU-a) smatra kako je primjereno da se na zagrebačkog Gradskoj skupštini raspravlja o radovima na Trgu te da je nemogućnost rasprave ‘bez presedana u Skupštini’.

U prijedlogu zaključka tih klubova koji je odlukom zastupnika skinut s dnevnog reda, navodi se kako nije potpisan poseban sporazum s državom, već su radovi na Trgu žrtava fašizma posljedica usmenih dogovora. Napominje se da su se o radovima negativno izjasnili Vijeće Gradske četvrti Donji grad, Odbor za prostorno uređenje Gradske skupštine, a i struka preko Udruženja hrvatskih arhitekata te smatraju da je narušen koncept zaštićenog kulturnog dobra.,