OPARA ISKRENO PROGOVORIO O BORBI S OPAKOM BOLEŠĆU: ‘Potegao sam prvih deset zaveslaja, a čeka me duga regata’

“Ne klonite duhom, radite svaki dan, slušajte liječnike i gledajte u budućnost. To je recept za ozdravljenje i bolji život”, poručio je splitski gradonačelnik okupljenima na konferenciji o borbi protiv raka s kojim se i sam bori

U hotelu Park u Splitu održana je konferencija ‘Fight&Win – Kako se oduprijeti raku’ koju je organizirala voditeljice hrvatske EPP delegacije u Europskom parlamentu Dubravka Šuica.

Uz predsjednika Hrvatskog onkološkog društva i predsjednik Županijske lige protiv raka prof. dr. sc. Eduarda Vrdoljaka, tajnika Hrvatske lige protiv raka doc. dr. sc. Domagoja Eljuge, bivšeg slovenskog premijera Alojza Peterlea, potpredsjednika saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku dr. med. Ivana Ćelića, ravnatelja KBC Split, prof. dr. Ivu Jurića i druge, na konferenciji je, ako sudomaćin, sudjelovao i gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, koji se odnedavno i sam bori sa zloćudnom bolešću.

Opara je u emotivnom izlaganju među ostalim opisao i svoje zdravstveno stanje te poručio kako se boriti s opakom bolešću, a isto je prenio i na svome Facebooku.



OPARA SE JAVIO IZ BOLNIČKOG KREVETA, ZAPJEVAO PJESMU IZ LEGENDARNE TV SERIJE: ‘Nećete me se samo tako riješiti’

“Ne klonite duhom, slušajte liječnike i gledajte u budućnost”

“Ovdje sam se našao u drugačijoj ulozi nego sam trebao biti kada smo započeli s organizacijom ove konferencije. Danas sam tu u svojstvu osobe koja se upravo bori s ovom teškom bolešću. Ljudi koji se bore s rakom trebaju biti integrirani u društvo, trebaju imati priliku raditi onoliko koliko im zdravstveno stanje dopušta i imati pristup najboljim zdravstvenim tretmanima. Što se tiče mog zdravstvenog stanja, koristit ću se rječnikom veslača. Potegao sam prvih 10 važnih zaveslaja, a čeka me duga regata. U nastavku treba rasporediti snage, a kako to učiniti ću upravo sada čuti od naših liječnika i svih onih koji se s rakom bore i koji su se borili, a ovdje su danas s nama. Borite se! Ima razloga za to. Ne klonite duhom, radite svaki dan, slušajte liječnike i gledajte u budućnost. To je recept za ozdravljenje i bolji život.

OPARIN PRIJATELJ I ŠEF SPLITSKOG HDZ-a ZA NET.HR: ‘Nikada se nije žalio na zdravstvene tegobe, ovo se doslovce dogodilo iznenada’