GRADONAČELNIK ODBIO DATI DOZVOLU ZA IZGRADNJU PRIHVATNOG CENTRA: ‘Mene su unuci pitali, deda dovodiš li ti mudžahedine’

Gradonačelnik Petrinje izjavio je da se on suosjeća s prognanicima, ali da Petrinja ne može biti hrvatska destinacija za sve probleme

Petrinjski gradonačelnik Darinko Dumbović izjavio je nakon susreta s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović kako je Petrinja odbila zahtjev MUP-a za građevinskom dozvolom za prihvatilište za azilante u bivšem prognaničkom naselju Mala Gorica pokraj Petrinje , piše Jutarnji list.

Suosjeća s progranicima

“Jutros sam dobio informaciju od svoje pročelnice da zahtjev za građevinskom dozvolom nije potpun i mi smo taj zahtjev odbili”, kazao je Dumbović i dodao: “Država može rješenjem ministra donijeti građevinsku dozvolu, može to učiniti i županija, no svim želim dati do znanja da se ne može na području Petrinje nešto graditi što nije prihvatljivo za grad Petrinju”

Petrinjski gradonačelnik je izjavio kako on kao čovjek, kao bivši prognanik, suosjeća s prognanicima koji dolaze u Hrvatsku.

‘Moja Petrinja je otvoreni grad’

“No, ne može Petrinja biti hrvatska destinacija za sve probleme, najprije prognanike, a zatim i odlagalište nuklearnog otpada. Proganici u Hrvatsku dolaze bez reda, bez dokumenata, mi ne želimo da kroz Petrinju ide taj vlak bez voznog reda, ako netko ispadne iz njega, ostane ovdje. Mi želimo vlak s voznim redom da znamo tko dolazi, zašto dolazi. Ponavljam, nemam ja osobno ništa protiv nikoga, moja Petrinja je otvoreni grad. Problem je što nam kažu da će netko doći k nama, a tko, zašto, koliko će ostati, ništa o tome ne znamo”, ističe gradonačelnik Dumbović i kaže kako je njegova slika je izašla na svim portalima sa slikom mudžahedina.

“Mene su unuci pitali, deda da li ti dovodiš mudžahedine. To za mene nije prihvatljivo jer se stvara slika da o proganicima u Petrinji odlučuje gradonačelnik, a ne odlučuje ama baš ništa”, rekao je gradonačelnik Petrinje.

Politika ‘Daleko od oka, daleko od srca’

Gradonačelnik iz redova Narodne stranke Reformisti želi da o izgradnji prihvatilišta za azilante na području Petrinje odluče Petrinjci, da se njih pita

“Petrinja je u Domovinskom ratu platila ogromnu cijenu i nećemo nikome dozvolili da se prema našem gradu vodi politika daleko od oka daleko od srca, da netko po karti pokaže prstom i kaže – tu će biti prognaničko naselje, bez da se nas pita. Nas Petrinjce treba se pitati o tome”, rekao je Dumbović, piše Jutarnji list.