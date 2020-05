GRADONAČELNIK NAJTRANSPARENTNIJEG GRADA: ‘Stari lisci su nas trovali svojim stavovima. Želim u Sabor, dokazao da su promjene moguće’

‘Ovo danas nije Sabor, to je cirkus. Vi kad gledate saborske zastupnike, bitnije je tko ima kakvu naljepnicu, koga će iznijeti van, tko će se s kime posvaditi. Sabor ne bi trebao i ne bi smio biti takvo mjesto’, smatra gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec najavljujući izlazak na parlamentarne izbore

Dario Zurovec gradonačelnik je Svete Nedelje, koji želi biti novo lice na nacionalnoj političkoj sceni pa se namjerava kandidirati na predstojećim parlamentarnim izborima u 7. izbornoj jedinici. Gostujući u HRT-ovoj emisiji “Nedjeljom u 2” istaknuo je kako broj stanovnika u tom gradu raste (sada ih je 18 tisuća) te je vodeći grad za gospodarstvo i najtransparentniji grad u Republici Hrvatskoj. Pohvalio se da je tamošnja gradska vlast s njim na čelu provela jedno od najvećih poreznih rasterećenja u državi.

“Mislim da to dovoljno govori u svega nepune tri godine mandata koliko smo napravili na kvaliteti života”, kazao je.

‘Imamo destruktivnu oporbu’

Na pitanje gdje je primjerice sportska dvorana, odgovario je da neki sadržaji nedostaju, ali da se radi na tome. Primjerice, počinje izgradnja knjižnice.

“Moram naglasiti da imamo destruktivnu oporbu koja je projekte prijavljivala inspekcijama ili nadležnim insitucijama, a redovito su nalazi potizivni. Što se tiče drugih komenatara, imaju se pravo ljutiti. Najveći prihodi su zbog toga što smo racionalni s novcem”, rekao je Zurovec istkanuvši da je proračun Svete Nedelje 169 milijuna kuna.

“Imamo puno tvrtki, imamo veliku zaposlenost. A kada je velika zaposlenost, imate razvijeno gospodarstvo i naravno da je onda tu i bogat proračun. Puno smo uložili u razvoj grada, nedostaje sadržaja, sukladno mišljenju struke, napravit ćemo i te promjene. Može se ističe, mjeriti učinak unutar gradske uprave, a ljudi i žele da se to valorizira kako treba, rekao je. Mogu i mene ocijeniti, a ako me ocijene negativno, više me nema”, rekao je.

Izašao iz HDZ-a jer je postao ‘destruktivna stranka’

Svi računi, fakture i ugovori Grada dostupni su online.

“Prikazuje se sve. Zakonski se ne mora prikazivati ispod 20.000 kuna, ali mi prikazujemo i to”, naglasio je.

Zurovac je u politiku ušao 2004. godine uključivši se u HDZ koji mu se tada činio konstruktivnom strankom. No, kasnije je, kaže, HDZ postao destruktivna stranka pa je izašao iz nje.

“Stari lisci su nas znali trovati sa svojim stavovima, strančarenjima i stranačkom stegom i praktički vi ne možete slobodno izraziti svoje stavove”, rekao je.

Na lokalne izbore 2017. godine izašao je s nezavisnom listom za Gradsko vijeće.

“Priče koje smo slušali da se ne može asfaltirati cesta ili povući novce iz EU-a, mi smo pokazali da se može. Novac iz EU-a je primjerice bio namijenjen za obnovu škola, otvorila se opcija putem EU fondova. Radili smo u kampanji doslovce od plota do plota. Što nismo mogli pješice, prošli smo na biciklu”. kaže.

‘To danas nije Sabor, to je cirkus’

Na pitanje zašto želi saborski mandat, Zurovec je rekao da mu je cilj napraviti promjene i pokazai da se može bolje.

“To danas nije Sabor, to je cirkus. Vi kad gledate saborske zastupnike, bitnije je tko ima kakvu naljepnicu, koga će iznijeti van, tko će se s kime posvaditi. Sabor ne bi trebao i ne bi smio biti takvo mjesto, već mjesto gdje ćemo sučeliti argumente i donijeti zakone u interesu naših građana. Mislim da smo u Svetoj Nedelji pokazali da možemo napraviti promjene”, ističe.

Rekao je da će predložiti Gradskom vijeću da mu se za 10 posto smanji plaća koja trenutno iznosi 13.780 kuna.

“Moramo se pogledati u oči i reći za ćemo za Božić 2020. imati oko 400 000 nezaposlenih. Ona Vlada koja će se moći s time nositi, trebala bi dobiti povjerenje”, smatra.

Do birača će, kaže, ponovno probati doći biciklom ili pješice.