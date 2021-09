Kutinski gradonačelnik Zlatko Babić objavio je danas da izlazi iz HDZ-a nakon otkrića afere koja potresa taj grad, ali ipak ostaje na dužnosti gradonačelnika, pišu 24 sata. Afera je izbila kada je direktorica tamošnje komunalne tvrtke Eko Moslavina Adrijana Cvrtila javno otkrila kako je u zadnje četiri godine politički uhljebljavala ljude u tvrtki kojoj je na čelu te da su preko iste kupovani gradski vijećnici.

Izravno je prozvala Babića i HSLS-ovca Davora Kljakića, koji je u međuvremenu dao ostavku na mjesto predsjednika Gradskog vijeća. Zbog svega su u Kutinu ovoga tjedna došli i istražitelji USKOK-a.

Da sam nije istupio, bio bi izbačen

"S obzirom na to da se moja stranka, kojoj sam pristupio 1989. godine u “baraci” u Zagrebu povlači kroz blato zbog novonastale situacije u Kutini, a koju isključivo želim razjasniti i razriješiti putem institucija Republike Hrvatske, odlučio sam zatražiti ispis iz članstva HDZ-a. Odlučan sam da putem nadležnih institucija otklonim svaku indiciju koja bi ukazivala na moju odgovornost o atmosferi koja je proizvedena u posljednjih nekoliko tjedana. Moje sugrađanke i sugrađani su me ponovno izabrali na dužnost gradonačelnika na temelju moga rada te me ova situacija obvezuje da kao gradonačelnik radim još jače za Kutinu i sve moje sugrađane", napisao je Babić na Facebooku.

24 sata pišu kako raspolažu informacijom da bi Babić bio izbačen iz stranke da sam nije podnio ostavku.