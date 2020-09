Gradonačelnik Kastva Matej Mostarac jedan od kandidata za člana Predsjedništva SDP-a te predstavnik nove mlade struje uoči izbora u stranci govori što bi i kako bi mijenjao unutar stranke te koliko mu je poduzetničko iskustvo važno u onome što je dosad učinio u Kastvu, ali i u onome što tek namjerava učiniti kao član SDP-a

Kastav, gradić površine 11 četvornih kilometara s otprilike isto toliko tisuća stanovnika, smješten deset kilometara zapadno od Rijeke, dom je jednom od najmlađih hrvatskih gradonačelnika, 32-godišnjem Mateju Mostarcu. Osim doma, za Kastav ga veže i tvrtka KAST Mehatronika d.o.o. čiji je 50-postotni suvlasnik. Za SDP, njegovu stranku, osim gradonačelničke dužnosti veže ga i kandidatura za člana Predsjedništva, koju je predao 1. rujna. Logičan nastavak političke karijere, no uz obveze u lokalnoj zajednici i tvrtku, odvažno je uhvatiti se u koštac s rukovođenjem stranke na državnoj razini, pogotovo zato što to često ne uspijeva, bez imalo podcjenjivanja, niti iskusnijim političarima.

“Kada sam s 29 godina dobio podršku gradskog SDP sa kandidaturom za gradonačelnika Kastva, već sam razvijao svoju poduzetničku priču koja je prerasla u uspješnu izvozničku tvrtku. U životu zajednice bio sam prisutan kroz Savjet mladih koji je u Kastvu tradicionalno jak i aktivan i jednostavno je to bio logičan slijed stvari. Vjerujem da bi tu priliku svatko iskoristio. Rimac, Nanobit, Infobip pokazuju onu sliku Hrvatske koju želimo u poduzetništvu, a isto tako mislim da nova generacija političara u SDP-u može promijeniti sliku politike u Hrvatskoj. Najgore je kad si mlad, buntovan i vodiš svoje revolucije na društvenim mrežama. Treba se aktivirati, pokušati mijenjati stvari, dati dio sebe i na taj način mijenjati sve ono što nije dobro i pomicati granice, ako treba. Važno je reagirati i donositi odluke. Posao gradonačelnika nije jednostavan jer ne postoji odluka koja svih zadovoljava. I kada uložiš sate i sate rada, uvijek ima netko tko nije zadovoljan. Ipak, kada vidim rezultate, broj zadovoljnih ljudi, doseljavanje novih obitelji, pozicioniranje poduzetnika… nitko sretniji od mene. Sve ima smisla čak i kad misliš da je uzalud”, govori nam Mostarac.

Mostarac kaže kako je Kastav danas mjesto iz kojeg ljudi ne odlaze, već dolaze. Svoju viziju politike, ali i socijaldemokracije objašnjava nam kroz primjer besplatnih udžbenika i činjenice da ne pribjegava donošenju populističkih odluka. U dijelovima Hrvatske tu privilegiju imaju svi učenici, a u Kastvu samo prvašići i djeca iz obitelji slabijeg imovinskog stanja. Ostatak sredstava, pojašnjava Mostarac, odlazi na stvaranje školskog “nadstandarda”, odnosno angažmana socijalnog pedagoga ili logopeda, nagrađivanja raznih natjecanja, financiranja korektivne gimnastike, plaćanja edukacija te plaća za učitelje u produženom boravku…

“Cilj je uložiti sredstva u razvijanje izvrsnosti i prepoznavanje nadarenosti. Tako je i s poduzetnicima. U okviru onih stvari u kojima im možemo pomoći, pomažemo, ali činimo sve da oni budu što konkurentniji na tržištu. Njih je najvažnije slušati. Većinom oni sami imaju ideje i u biti ne traže pomoć, samo otvaranje vrata”.

Timski igrač u zadaći stabilizacije stranke

Takav bi model rado vidio u SDP-u, stranci koja se nalazi na nekoliko dana od unutarstranačkih izbora koji će odrediti njenu daljnju sudbinu. Nakon parlamentarnih izbora na kojima su osvojili svega 34 mandata (cijela Restart koalicija je osvojila 41), dotadašnji predsjednik stranke Davor Bernardić dao je ostavku, a u međuvremenu su na vidjelo izašle pojedine struje i frakcije koje bi htjele preuzeti stranku. Unutarstranački sukobi te, kako ističe gradonačelnik Kastva, “oportunizam i klijentelizam” nagnali su ga da zajedno s drugim mladim kolegama iz stranke formira takozvanu Neretvansku skupinu. No, iako se čini da je to samo naziv za još jedan novi klan, Mostarac uvjerava kako to nije točno, jer sami nisu podržali niti jednog od petero kandidata za novog šefa stranke, čak niti geografski i dužnosnički blisku načelnicu Omišlja Mirelu Ahmetović i pulskog gradskog vijećnika Marina Percana, niti su ponudili vlastito ime za tu poziciju. Njihov cilj je drugačiji.

“Neretvanska skupina nije ni nastala kao klan, pa na taj način ne može niti nastaviti aktivnosti ma kako završili izbori. Mi smo se sastali u jednom trenutku kada se unutar vlastite stranke nismo imali kome obratiti, a morali smo rješavati probleme na terenu. U trenutku kada je stranka zakazala, mi smo se jače povezali no nismo djelovali kao oporba, niti smo iznjedrili ‘svog’ kandidata za predsjednika. Zajednički cilj nam je stabilizacija stranke kako bismo time dobili krila za proljetne lokalne izbore koji su nam svima jako važni”, kratko je pojasnio Mostarac dodavši kako mu je drago što se za predsjednika stranke kandidiralo više osoba te ističe da će skupina svog kandidata iznjedriti kada se pojavi osoba “koja ima ambicija, želje i snage preuzeti odgovornost.” Na tom mjestu, barem zasad, ne vidi sebe. “U ovom trenutku kandidirao sam se za predsjedništvo jer mi je, kao timskom igraču, izuzetno bitno imati dobar tim i na poslu i u Gradskoj upravi pa i u SDP-u. Smatram da imam već dovoljno iskustva i puno energije kojom mogu doprinijeti radu stranke s mjesta u Predsjedništvu i to mi je bio glavni motiv kandidature”, pojašnjava.

SDP VRIJE ZBOG KLANOVSKIH BORBI: Favoriti su eksponenti dviju najvećih frakcija, traži se čovjek koji može parirati Plenkoviću

SAMO ĆE PETINA SDP-OVIH ČLANOVA IMATI PRAVO GLASA NA UNUTARSTRANAČKIM IZBORIMA: Naime, preduvjet za glasanje je plaćena članarina

U jednom ranijem intervju, Mostarac je izjavio kako stranka prema mladima još uvijek funkcionira prema principu “sjedni i šuti”, ne dajući im priliku da ono što su učinili na lokalnoj razini, naprave i unutar stranke. Tako je primjerice, prošlog petka ostavku na mjesto predsjednika gradske organizacije SDP-a u Ozlju dao Dino Šekerović. To je pokušavao učiniti godinu i pol dana, zbog toga jer je shvatio da neće moći doprinositi svojoj dužnosti iz Ljubljane, kamo je odselio zbog posla. No, njegovi nadređeni iz Županijske organizacije su tu odluku prolongirali i nagovarali ga da ostane. Da “sjede i šute” poručio je i tajnik SDP-a Nikša Vukas, “dekretom” kojeg je poslao članovima stranke početkom kolovoza, tražeći od njih da ne organiziraju i ne provode nikakve aktivnosti koje bi naštetile stranci ili ugledu viđenijih članova sve do unutarstranačkih izbora. Takav je “vojnički” pristup vjerojatno i uzrokovao veliki odljev članstva, koji se najbolje ogleda u tome što je samo petina ukupnog broja članova uplatila članarinu i time “kupila” pravo da na izborima koji se održavaju 26. rujna promijeni stanje u stranci, što je cilj kojeg na drugi način pokušavaju ostvariti Mostarac i Neretvanska skupina.

“Nisam sto posto upoznat s pričom oko Dine, ali sam siguran da nije dobio priliku ni podršku stranke. Odlazak mladih iz politike najbolje je spriječiti dobrim primjerima poput činjenice da je Kastav prije tri i pol godine dobio gradonačelnika s nepunih 30 godina. Mladima treba dati šansu i ne treba se plašiti novih ideja koje nose sa sobom. Ali nije tu bitna ni mladost ni iskustvo, ni muško ni žensko. Bitna je jedino izvrsnost. Čini mi se da se u Hrvatskoj stvari mijenjaju, prvo u biznisu, a polako će i u politici. Isto tako je i s članovima, nitko se njima nije bavio. Nisu im čak ni uplatnice slane… pa kako onda očekujete da se oni osjećaju kao dio kolektiva. Želim da nam se svima pruži mogućnost da pomognemo u izgradnji novog SDP-a jer većina nas ima iskustva i radi dobre stvari na lokalnoj razini, a koje se mogu primijeniti i u stranci i na taj način je ojačati i pripremati za ponovno preuzimanje vlasti što nam svima mora biti jedini cilj”, rekao je Mostarac.

SDP-OVAC IZ OZLJA DAO NEOBIČNU OSTAVKU: ‘Već 18 mjeseci živim u Ljubljani. Predlagali su mi da to odgodim za neko drugo vrijeme’

SDP DEKRETOM NASTOJI SMIRITI TENZIJE U VLASTITIM REDOVIMA: Zabranjene su trzavice do završetka unutarstranačkih izbora

Kolege u višemilijunskim aferama

Smatra da će SDP nakon vlastitih izbora “izaći jači i složniji i svojim kandidatima pružiti svu moguću pomoć na lokalnim izborima”. Uvjeren je da stranka može ozbiljno razmišljati o vlasti u četiri najveća hrvatska grada. On osobno želi dobiti još jedan mandat u Kastvu, kako bi završio sve započete projekte i realizirao svoj popis ideja.

Kao poduzetnik, nije mogao zažmiriti na trenutno aktualnu priču oko odlaska jednog od najvećih svjetskih proizvođača duhanskih proizvoda, British American Tobbaca, iz istarskog Kanfanara. Tim bi potezom 500 radnika ostalo bez posla, a nekoliko tisuća kooperanata i poljoprivrednika ne bi imalo s kime poslovati. “Odlazak BAT-a iz Kanfanara je po meni počeo u trenutku prodaje TDR-a. Dakle, moratorij od pet godina je u ovakvim pričama jasan putokaz. Koliko god se sve te kupoprodaje u nekom trenutku činile kao dobra vijest, uvijek treba računati i na ovakav kraj. Postavlja se pitanje i što se u proteklih pet godina učinilo s uvjetima poslovanja u Hrvatskoj kako bi se strane tvrtke zadržalo i spriječilo u naumu da traže države u kojima ostvaruju profitabilnije poslovanje. Uspjeli smo ih dovesti, ali je puno veći i ozbiljniji posao nekoga zadržati”, zaključuje.

ZATVARA SE ISTARSKA TVORNICA DUHANA? Čak 500 radnika iz Kanfanara moglo bi na burzu; u problemu i par tisuća proizvođača

Za kraj, Mostarac nam je prokomentirao i aferu Janaf, u kojoj je, uz ostale, upleten i njegov stranački kolega Vinko Grgić, gradonačelnik Nove Gradiške. Unatoč tome što se u ovoj aferi uz HDZ-ovce, spominje i jedan SDP-ovac, Mostarac odbacuje znak jednakosti između ove dvije stranke, kada je u pitanju korupcija i afere.

“Ono na što bih svakako volio upozoriti je nefleksibilan sustav javne nabave koji je propisan jedinicama lokalne samouprave. Vidim da kao poduzetnik puno lakše pregovaram s potencijalnim dobavljačima i dobivam od njih ono najbolje, na obostrano zadovoljstvo. Princip javne nabave i najpovoljnije ponude te pretjerani formalizam znatno nam otežavaju poslovanje u općinama i gradovima. Često se u donošenju zakona i mjera vodimo ciljem da one otežaju ili spriječe kriminalne radnje ali pritom ne shvaćamo da takvom procedurom zaustavljamo i usporavamo i sve one pravedne i poštene namjere kojih je ipak puno više. Smatram da sustav kažnjavanja i prevencije treba biti znatno efikasniji, a tu se uvijek iznova javlja problem sporog i neučinkovitog, te često i nepravednog hrvatskog pravosuđa”, mišljenja je Mostarac.

Uz premisu “misli globalno, djeluj lokalno”, mladi gradonačelnik Kastva spreman je izaći iz svoje poduzetničko-gradonačelničke sigurne zone te sve ono što je dosad činio kao gradonačelnik Kastva ponuditi SDP-u kao član Predsjedništva. Preostalo je nekoliko dana do unutarstranačkih izbora u SDP-u, kada ćemo vidjeti hoće li i Mostarac sudjelovati u promjenama u najvećoj oporbenoj stranci i rušenju modela “sjedi i šuti”.

TKO JE KOME DAVAO MITO, A TKO NAMJEŠTAO MILIJUNSKI POSAO? Objavljeno kako je funkcionirao ‘posao’ privedenih u ‘akciji Janaf’

GRADONAČELNICI SVE NEGIRAJU: Dok je Grgić spreman odstupiti s dužnosti iz moralnih razloga, Barišić smatra da je to nepotrebno