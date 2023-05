Kiša ne prestaje raditi probleme diljem zemlje, a zbog velikih količina oborina, neka se mjesta bore sa strašnim poplavama. Najteža situacija je kod Obrovca, Gračaca, Hrvatske Kostajnice, a u stanju pripravnosti su i mnogi drugi gradovi gdje rijeke bilježe visoke vodostaje.

Visok vodostaj bilježi i rijeka Krka kraj Knina, no situacija je za sada, kako je za Net.hr kazao gradonačelnik Marijo Ćaćić, dobra. "Mi smo pri kraju samog pripremnog stanja i na rubu da proglasimo redovne mjere zaštite od poplave“, kaže Ćaćić.

U 14 sati je vodostaj Krke zaustavljen na 399 centimetara, a na 405 započinju redovne mjere.

"Vidim da je vodostaj prestao rasti, dakle 6 centimetara prije proglašenja redovnih mjera", rekao nam je kninski gradonačelnik.

Novi val za dva dana?

Dodaje da su u obilasku ostalih rječica te da su pritoke Krke u značajnom opadaju pa ne očekuju nekakve dodatne probleme.

No, još jedan val, kaže, može se očekivati. "To je kiša koja je pala preko Dinare u Bosni i njoj treba jedno dva dana da prođe ispod Dinare i izađe na izvore ovdje na našem području. Kada se to dogodi, onda se digne razina rijeke Krke tako da očekujemo da bi možda još jedan val mogao naići. Ako ovo sada stagnira, može doći i do opadanja prije toga, tako da to ne bi trebalo izazvati nikakve probleme", pojašnjava gradonačelnik Ćaćić.

Za stanovnike, kaže, srećom nema nikakve opasnosti. "Izlilo se na par mjesta u Kninskom polju, rijeke Butižnica, Marčinkovac i Radljevac, to su pritoke rijeke Krke. Ali to je standardno, čim je malo jača kiša one se izliju, to je uobičajeno stanje", kaže Ćaćić.

Rizično kod stare tvornice vijaka

Za sada, jedina rizična situacija koju gradonačelnik spominje je ona kod lagune, koja je kako pojašnjava Ćaćić, "poznata kao crna točna na području grada Knina".

"To je ispod nekadašnje tvornice vijaka TVIK, ima jedna laguna u koju su ispuštane toksične tvari iz tvornice. Ali ona se staložila, već prije par godina prestalo se ispuštati otpadne tvari u tu lagunu. Nju štitimo da se rijeka Orašnica, koja je odmah uz nju, ne prelije u lagunu pa da ne povuče s vrha te masnoće prema Krki. Zbog toga su Hrvatske vode u dogovoru s nama još od jučer tijekom noći napravile mali zečji nasip na samom nasipu koji dijeli rijeku Orašnicu od lagune, a koji će prevenirati", rekao je gradonačelnik Knina Marijo Ćaćić za Net.hr.