Bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak koji već neko vrijeme u tom gradu pokušava razbiti dogmu uhljebništva povukao je novi potez. Čelnik prvog hrvatskog ‘tax free’ grada odlučio je da će oni koji odbiju raditi za opće dobro ostati bez socijalne pomoći.

“Nije to popularan potez, on će sigurno izazvati otpore i prijašnji gradonačelnici ga se nisu usuđivali povući, ali mi želimo uvesti red i u sektor socijale jer to građani od nas i očekuju. I stoga ćemo korisnike socijalne pomoći pozvati da radom za opće dobro bez naknade kompenziraju pomoć koju dobivaju od Grada Bjelovara”, kaže gradonačelnik Hrebak i dodaje kako je potrebna odluka donesena i u suradnji s Centrom za socijalnu skrb i Komunalcem kreće realizacija, a sve će trajati do kraja ove godine’, rekao je Hrebak za Bjelovar.live.



Svi radno sposobni dobit će pozivnicu

Svi radno ili djelomično radno sposobni građani dobit će pozivnicu na rad za opće dobro koje će organizirati Komunalac. Radi se o jednostavnim poslovima održavanja zelenih površina i sličnog. Oni koji se na poziv ne odazovu, izgubit će pravo na pomoć.

‘Grad Bjelovar za razne socijalne programe godišnje izdvaja nekoliko milijuna kuna i nećemo to gasiti, ali u svemu tome ima onih koji uzimaju pomoć iako su radno sposobni. To je nepravedno prema onima koji nemaju tu sposobnost i zato želimo da se stvari ujednače ovim radom za opće dobro’, kazao je bjelovarski gradonačelnik.

Mjesečno 30 do 90 sati rada

Oni koji se odazovu na pozive mjesečno trebaju odraditi od 30 do maksimalno 90 sati kako bi im socijalna naknada bila isplaćena. Od Grada Bjelovara pomoć prima otprilike 200 osoba, od čega je polovica zdravstveno nesposobna za rad.

