GRADONAČELNIK GLINE ODGOVORIO KRITIČARIMA: ‘Evo me, na terenu sam’; mladom geodetu poručio: ‘Ne znam zašto je revoltiran’

Glinjani daju svome gradonačelniku do znanja da su nezadovoljni njegovim angažmanom nakon potresa dok on na sve to odmahuje rukom i tvrdi da je još od prošlog ponedjeljka neprestano na terenu

HDZ-ov gradonačelnik Stjepan Kostanjević proteklih se dana, otkako je snažan potres pogodio i Glinu, našao na udaru kritika. Mnogi su mu zamjerili da je, za razliku od dogradonačelnice Branke Bakšić Mitić, postao “nevidljiv”, odnosno da ga nije bilo za vidjeti na potresom pogođenom području grada. On je, pak, danas uzvratio na kritike rekavši da je na terenu još od prošlog ponedjeljka, kada je to područje pogodio prvi snažniji potres.

“U ponedeljak smo već digli vatrogasce i obišli sva sela. Gradska uprava je među ljudima od 0 do 24”, kazao je za Jutarnji list dodavši da su u potresu stradali i uredi gradske uprave.

NAPOKON SE POJAVIO GRADONAČELNIK GLINE: ‘Ma, nisam nestao, tu sam svih ovih dana. I nije točno da je u tom uredu bio mrtvi štakor’

‘Poznajem mladića, ne znam zašto je revoltiran’

S predsjednikom Vlade, ujedno i svojim stranačkim šefom Andrejom Plenkovićem Kostanjević je, kaže, telefonski razgovarao u ponedjeljka navečer o obnovi kuća i pomoći ljudima, ali ne i o njegovom medijskom tretmanu. Izjave svoga sugrađanina, mladog geodeta Ivana Jankovića koji ga je prozvao za manjak organizacije te ga nazvao “podkapacitiranim”, gradonačelnik Gline nije želio komentirati.

“Ne bih to komentirao. Poznajem mladića i ne znam zašto je revoltiran”, rekao je.

GEODET IZ GLINE OTKRIO KAKO DOISTA STVARI STOJE: ‘Vrijeme je došlo da kažem – gradonačelnik Gline je potkapacitiran čovjek’

Nezadovoljni građani mu trube i dovikuju

Jutarnji list piše, međutim, kako i Glinjani daju svome gradonačelniku do znanja da su nezadovoljni njegovim angažmanom nakon potresa. Kada ga mimoilaze automobilima, trube i dovikuju, iskazujući svoje nezadovoljstvo. On, pak, na sve to odmahuje rukom.

“Kada se grad obnovi i sve vrati u normalu onda ćemo se naslikavati. Zasad ima oko 400 zahtjeva za kontejnerima, a realizirali smo oko 120, uglavnom iz privatnih donacija. O ukupnoj šteti je teško govoriti jer nam velike probleme rade i novi, manji potresi”, zaključio je Kostanjević.

DOGRADONAČELNICA GLINE: ‘Ima još ljudi do kojih nitko nije došao; Hrane sada imamo i previše, trebaju nam čizme i grijalice’