GRADONAČELNIK DUBROVNIKA POSLAO OPORBENOG VIJEĆNIKA U PROŠLOST: ‘I što sad, da pitam u Poštu, da se teleportiram?’

Vijećnik Jadran Barač pitao je za sustav regulacije prolaza autobusa na Pilama, a gradonačelnik mu je odgovorio da je pisao na ‘pogrešnu adresu’

Ako ste ikada boravili u Dubrovniku, u onom malo manje atraktivnom dijelu iznad zidina, na čuvenim Pilama, sigurno pamtite nevjerojatnu količinu autobusa, i turističkih i gradskih, kako se tiskaju i kreću u svim smjerovima. Tako je bilo prije desetak godina, a nije ništa bolje niti danas. Gužva je zapravo još veća s obzirom na nevjerojatan turistički rast.

Točno prije četiri godine, uoči turističke sezone 2015., objavljeno je da će se pokušati uvesti reda uz pomoć pneumatskih stupića i videonadzora. Pojednostavljeno rečeno, turistički busevi bi platili “ulaznice” i tek tada bi bili registrirani i mogli nesmetano ulaziti u prostor Pila. Radove je naručio dubrovački gradski Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte.

Cijena postavljanja stupića bila je 197 tisuća kuna. Postavljanje sustava upravljanja i videonadzora izvodila je tvrtka Penta d.o.o. iz Pule, a građevinski dio radova izvodila je Tehnogradnja.

Bilo je to vrijeme kada je gradonačelnik bio Andro Vlahušić, HNS-ovac koji je karijeru započeo devedesetih kao član HSLS-a. No, unatoč tom zahvatu na Pilama Dubrovnik je i početak ove sezone dočekao s manje-više sličnim stanjem, odnosno gužvom i turiranjem turističkih busova u svim smjerovima. Oporbeni vijećnik Jadran Barač (SDP) odlučio je stoga postaviti pitanje gradonačelniku Mati Frankoviću (HDZ). Pitanje je bilo bez velike oporbene strasti i bez traga političkog junačenja. Barača je, naprosto zanimalo zašto se ne primjenjuje sustav u koji je grad investirao prije četiri godine i što se može učiniti da se sredi stanje na Pilama.

“Zbog čega se signalizacija i regulacija sustava kontrole prolaza autobusa na Pilama ne provodi sukladno navedenom projektu koji ima važeću suglasnost Policijske uprave?”, glasilo je pitanje Jadrana Barača. Nema spuštanja niti političkog podbadanja. Pitanje je gotovo tehničko. Glas zabrinutog građanima. Pitao je čovjek ono što se pitaju mnogi Dubrovčani. A onda mu je stigao odgovor koji ga je ipak ostavio – bez teksta.

Gradonačelnik se proglasio nenadležnim za dio grada

U ozbiljnoj pisanoj formi stigao mu je odgovor kojeg je vlastoručno potpisao gradonačelnik Franković. A on Baraču lijepo odgovara: “Uputili ste pitanje na pogrešnu adresu, odnosno krivoj gradskoj upravi. Sustav kontrole prolaza autobusa na Pilama zapravo nikad nije niti bio u funkciji. Rampa je dignuta svega nekoliko puta, a zadnji put 2017. kada je očito manjkav sustav oštećen uslijed velikih oborina.”

Gradonačelnik Franković izgleda sugerira vijećniku Baraču da jednostavno sjedne u vremeplov i otputi se u vrijeme prethodne gradske uprave i pita njih za sustav koji – po svemu sudeći – ne funkcionira. Ili kad Franković kaže da se ima obratiti nekoj drugoj gradskoj upravi sugerira da Barač piše nekim drugim gradskim upravama po drugim gradovima? U svakom slučaju, iz odgovora gradonačelnika Dubrovnika posve je jasno da on smatra da kao gradonačelnik nipošto nije slijednik projekata prethodnog gradonačelnika. Da ih on želi ignorirati. Ako bi netko mislio da nešto od toga može biti funkcionalno, neka sjedne u vremeplov i riješi to s njegovim prethodnikom.

Oni koje zanima može li se “oštećeni sustav” iz 2017. opet upogoniti morati će naprosto primijeniti transcedentalne moći, teleportirati se ili vrebati bivšeg gradonačelnika po gradu. Aktualni gradonačelnik Dubrovnika se naprosto sam od sebe proglasio nenadležnim za autobusni kaos na dijelu teritorija koji bi nesumnjivo trebao biti u njegovoj ingerenciji. I što ćete sada?, pitamo Barača. “Možda bih trebao pitati Hrvatsku poštu mogu li poslati upit u prošlost? Ili da se obratim Star trek fanovima, možda je uznapredovao model teleportacije? Mi u Hrvatskoj bismo to hitno trebali. Svako malo netko odgovara da nije nadležan za nešto, nego da su za to nadležni oni prije njega”, komentira vijećnik Jadran Barač.