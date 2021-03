NAJLUĐA OBEĆANJA KANDIDATA ZA ‘ŠEFA METROPOLE’: Cjepivo za rak, vodeni tramvaj, preusmjeravanje toka Save…; ‘Može i farma gusaka’

Pored tradicionalnog obećanja o dovršenju Sveučilišne bolnice u Blatu, tu su i prava ‘osvježenja’ poput vodenog tramvaja, tvornice cjepiva protiv raka i novog toka rijeke Save

Kandidati za gradonačelnika Zagreba nema što ne nude – nacionalni stadion Cico Kranjčar, metro, Jarunski most, novu bolnicu u Novom Zagrebu, pa čak i tvornicu cjepiva protiv karcinoma.

Pored tih obećanja, tu je i ono tradicionalno o dovršenju Sveučilišne bolnice u Blatu, dok je tu i pravo osvježenje od obećanja – vodeni tramvaj i novi tok rijeke Save.

Tvornica cjepiva za koronu i karcinom

Proteklog tjedna javnost je mogla vidjeti proizvodnju cjepiva AstraZenece u indijskom gradu Pune. HDZ-ov kandidat Davor Filipović pita se zašto i Zagreb ne bi mogao proizvoditi svoje doze kao Pune. On smatra da je to “u potpunosti realna ideja”.

Upitan tko bi to radio i odakle državi patent za cjepivo te tko bi to platio, Filipović odgovara: “Grad Zagreb u svakom slučaju”. SDP-ov kandidat Joško Klisović pak smatra: “Mislim da je to nerealna ideja koja graniči s bajkom.”

Filipović veli da nije bajka pa navodi da bi nas hrvatsko cjepivo spasilo od korone te da bi se proizvodila i druga CroCjepiva. “Poput primjerice cjepiva za karcinom. Znači sve ono protiv čega se u budućnosti treba boriti”, rekao je Filipović za RTL Direkt.

Ukidanje prireza i metro u metropoli

Ideja jednog Davora zvuči suludo drugom Davoru, kandidatu Fokusa. Osobito zato što još uvijek ne postoji cjepivo protiv karcinoma.

“Onda možemo napraviti i farmu gusaka koja će nesti Fabergeova jaja ili raditi lansirne rampe za misiju na Mars”, rekao je Davor Nađi. Odgovarajući na pitanje je li to jednako populistički kao kada on govori o ukidanju prireza, Nađi kaže: “Nije usporedivo jer ja sam rekao odakle bi oslobodio prostor za ukidanje prireza.” Osim ukidanja prireza, Nađi bi privatizirao Velesajam i Hipodrom, izvještava RTL Direkt.

Vodeni tramvaj, Jarunski most, preusmjeravanje toka Save

SDP-ov Klisović najavljuje zagrebački metro, samo što ga ne želi baš tako nazvati. “U tom smislu tu prugu treba denivelirati, bilo da se ona u zemlju ukopa ili da se digne u zrak”, kazao je Klisović, a na pitanje RTL-a bi li to onda ipak bio Metro, odgovara: “Ne, ne, ne bi to bio Metro. To je denivelacija pruge”.

Vodeni tramvaj je konj za trku kandidatkinje Vesne Škare Ožbolt. Taj vodeni tramvaj zapravo ne bi bio tramvaj, nego brod koji bi vozio od jednog do drugog do trećeg mosta te bi građani dolazili do tih “tramvajskih”, odnosno brodskih stanica ispod mosta po stepenicama. Ideja je da se zaobiđu gužve u zagrebačkom prometu.

“Ne samo vodeni tramvaj treba još sadržaja staviti na rijeku da ta rijeka zaživi”, kaže nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Vesna Škare Ožbolt.

Kandidat HNS-a za gradonačelnika metropole, Željko Uhlir, ima viziju o promjeni toka rijeke Save. “Tok Save se preusmjerava na opteretni kanal, Sava se umiruje, ruše se nasipi koji sa strane neće biti potrebni, a dobivaju se ogromne površine pored Save s jedne i druge strane”, govori Uhlir.

Mostov kandidat Zvonimir Troskot također ima ideje sa Savom jer on bi “napokon sagradio Jarunski most”. Veli da “stvarno imaju viziju modernog grada”.

Obećanje o bolnici u Blatu i zatvaranju Jakuševca

Tomislav Tomašević iz Možemo ima konkretna obećanja poput zatvaranja Jakuševca a i gradnje bolnice u Novom Zagrebu. Što se tiče zatvaranja Jakuševca, isto obećanje daje i kandidat Domovinskog pokreta Miroslav Škoro. K tome, on nudi i besplatne vrtiće, novi nacionalni stadion nazvan po pokojnom Cici Kranjčaru i novu nacionalnu bolnicu.

“Kada ja budem gradonačelnik, Grad Zagreb neće nikome ostati dužan. Pobijedit ćemo, to nije problem”, rekao je Škoro.

Ovoga puta na lokalnim izborima obećanje o bolnici u Blatu toliko ni ne dominira. Kao da su svi odustali od toga – svi osim Filipovića koji obećava dovršetak ovog betonskog giganta koji već 30 godina izgleda kao kulisa za snimanje filmova apokalipse.