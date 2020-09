GRADONAČELNICIMA ODREĐEN ISTRAŽNI ZATVOR! Sudac vjeruje da bi mogli pokušati utjecati na svjedoke i ponoviti nedjela

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je u subotu kasno poslijepodne jednomjesečni istražni zatvor gradonačelniku Velike Gorice Draženu Barišiću i gradonačelniku Nove Gradiške Vinku Grgiću

Istražni zatvor im je, na prijedlog Uskoka, određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja nedjela, a obrane osumnjičenih na tu su odluku najavile žalbu.

Obojica osumnjičenih u aferi Janaf ranije su na ispitivanju u Uskoku odbacili krivnju.

”Moj klijent je sve poricao te je rekao da nikada nije poduzimao nikakve radnje kako bi konkretna privatna tvrtka dobila poslove u Velikoj Gorici”, kazao je Barišićev odvjetnik Igor Cišper.

Na upit je li Barišić poput Grgića iz moralnih razloga spreman podnijeti ostavku kao gradonačelnik, Cišper je poručio da za to nema potrebe.

”O tome nismo razgovarali jer to zasad smatramo nepotrebnim. On se ne osjeća krivim za to. Zašto bi čovjek odstupio ako smatra da nije napravio ništa protuzakonito”, ocijenio je Cišper.

Barišić je uhićen u petak kada je sam, nakon odluke o skidanju zastupničkog imuniteta, došao u sjedište Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta ( PNUSKOK). Grgić je također uhićen u petak, a nakon pretresa doma i drugih prostorija prenoćio je, kao i Barišić, u policijskom pritvoru na zagrebačkim Oranicama.

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je u petak navečer jednomjesečni istražni zatvor ranije uhićenoj desetorici osumnjičenika u aferi Janaf zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Uz direktora Janafa Dragana Kovačevića, za kojega mediji tvrde da je bio obaviješten o uhićenju, istragom je obuhvaćen prvookrivljeni Krešo Petek, osnivač i stvarni voditelj poslovanja tvrtke Elektrocentar Petek koji je šefu Janafa i gradonačelnicima navodno davao mito kako bi raznim malverzacijama osigurali da njegova tvrtka dobije milijunske poslove.

Jednomjesečni istražni zatvor je određen Vladi Zoriću, Damiru Vrbancu, Vatroslavu Sabliću, Vinku Grgiću, Zvonku Marasu, Tomislavu Jelisavcu, Mirjani Prodan, Katarini Gašparac i Ljubomiru Perušiću, dok je Iva Šuler puštena da se brani sa slobode.