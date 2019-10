GRADONAČELNICI SA SJEVERA PORUČILI: Za mlade je porezna reforma dobra, ali za gradove loša

Komentirajući predloženu poreznu reformu Čehok je za Hinu rekao kako nije protiv rasterećivanja cijene rada mladih ljudi, ali gradovi će ostati bez dijela prihoda

Varaždinski gradonačelnik Ivan Čehok rekao je u četvrtak komentirajući predloženu poreznu reformu da je ona dobra mjera za mlade ljude, ali loša za gradove jer će ostati bez dijela prihoda, a gradonačelnik Čakovca Stjepan Kovač se boji da bi reforma za gradove na sjeveru s dosta mladih mogla prouzročiti kolaps proračuna.

Komentirajući predloženu poreznu reformu Čehok je za Hinu rekao kako nije protiv rasterećivanja cijene rada mladih ljudi, ali gradovi će ostati bez dijela prihoda. Prema najavljenoj poreznoj reformi, mladi do 25 godina oslobodili bi se plaćanja poreza na dohodak, a zaposleni u dobnoj skupini od 26 do 30 godina plaćali bi pola iznosa tog poreza.

U Varaždinu je udio zaposlenih do 30 godina u ukupnom stanovništvu sedam posto, najveći među gradovima u Hrvatskoj. Tako bi, prema prvim izračunima, Varaždin predloženom poreznom reformom, oslobođenjem poreza na dohodak mladih radnika do 25 godina, u prihodima izgubio oko 14 milijuna kuna. Po Čehoku ta bi porezna reforma kaznila one gradove koji imaju punu zaposlenost i koji su učinili sve da zaposle što više mladih ljudi da ne odlaze van.

“Ona je dobra mjera osobno za mlade ljude, ali je loša mjera za gradove”, rekao je Čehok, ističući kako država tu mora pronaći način da poveća plaće mladim ljudima kako bi ostajali ovdje, ali da s druge strane time ne zakida gradove. “Država se tu mora odreći svojih prihoda jednostavno stoga što to djeluje demotivirajuće, destimulirajuće za gradove”, rekao je Čehok i dodao da će biti kažnjeni gradovi koji su učinili najviše “na privlačenju ulaganja i stvaranju uvjeta za ostanak mladih ljudi”. Također je rekao da su, nakon posljednjih poreznih reformi, prihodi Grada Varaždina sada stabilni, a najavljena reforma “izazvala bi negativan efekt u tom području”.

Varaždinski gradonačelnik najavio je da će intervenirati preko saborskih zastupnika i Udruge gradova, “a i prema ministru financija Zdravku Mariću i premijeru Andreju Plenkoviću izravno” kako bi se predložena porezna reforma zaustavila. Kako su u sličnoj situaciji i drugi gradovi na sjeveru Hrvatske, poput Čakovca ili Koprivnice, Čehok je rekao kako i njegovi kolege misle da se treba rasteretiti cijena rada mladim ljudima, ali ne tako da trpe gradovi. Kovač misli da – ako se, prema gruboj kalkulaciji Udruge gradova – podatci za Čakovec pokažu točnima, za taj grad i ostale gradove na sjeveru to znači kolaps proračuna.

“Devet milijuna kuna je 13 posto izvornih prihoda grada te bez tog novca ne možemo servisirati hladni pogon, EU projekte i druge obveze. Ovo je još jedna reforma u nizu kojom se žele poreznim rasterećenjem povećati plaće građanima, što podržavam, no na račun gradskih i općinskih proračuna, što ne podržavam. Također, u izmjene zakona o porezu na dohodak ide se bez projekcija, statističkih podataka i kompenzacijskih mjera, što je u najmanju ruku neodgovorno”, izjavio je za Hinu Kovač pozivajući središnju državnu vlast neka se odrekne dijela svojih prihoda i usmjeri ih na račune građana.

“Tako će postići iste rezultate, ali na svoj račun, a ne na račun razvoja naših gradova i općina”, zaključio je Kovač.

