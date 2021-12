Novčanom kaznom do pedeset tisuća kuna ubuduće će osobno biti kažnjen svaki župan, gradonačelnik i načelnik u Hrvatskoj ako na svojim internetskim stranicama ne objavi sve troškove kako bi se vidjelo na što se troši proračunski novac, piše u srijedu Jutarnji list.

Kazne će biti u rasponu od 10 do 50 tisuća kuna. Jedna je to od odredaba definiranih u novom Zakonu o proračunu, o kojem se upravo raspravlja u Saboru.

U prijašnjem zakonu kazne se nisu spominjale

Podsjetimo, prije nekih godinu dana, novim Zakonom o lokalnoj i regionalnoj samoupravi uvedena je obveza da sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici moraju na svojim stranicama objavljivati informacije o trošenju sredstava, a te informacije moraju biti lako dostupne, pretražive i strojno čitljive.

No, u tom zakonu nisu se spominjale kazne i sve je bilo prilično općenito pa su mnogi bili skeptični kako će to i u kojem obliku zaživjeti.

Na uvođenju transparentnosti za sve jedinice lokalne samouprave - županije, gradove i općine, inzistirao je bjelovarski gradonačelnik i šef HSLS-a Dario Hrebak. Štoviše, to je bio njegov uvjet HDZ-u za sklapanje koalicije, a upravo će danas HSLS, kako nam je Hrebak rekao, podnijeti o tome svoj amandman na Zakon o proračunu.

Sve detalji trošenja morat će se objaviti

„Danas ćemo uputiti amandman koji sam uspio usuglasiti s ministrom financija Zdravkom Marićem i uvjeren sam da će vlada to usvojiti jer smo o tome razgovarali na koalicijskim sastancima. U postojećim zakonskim odredbama transparentnost je već stavljena, ali ne na način na koji je primjerice uvedena u Bjelovaru. Zbog toga je postojala mogućnost da određeni župani, gradonačelnici i načelnici zlorabe određene generalne zakonske odredbe. No, našim amandmanom, koji ide puno šire, to će sada biti onemogućeno i ništa se neće moći zaobići”, kaže Hrebak.

Prema HSLS-ovu amandmanu, naime, onaj tko troši javni novac detaljno će morati navesti kome je što platio, kada, koliko novca, datum isplate, naziv, OIB…

Drugim riječima, više se neće moći samo navesti kako je netko primjerice za reprezentaciju potrošio 50 tisuća kuna, nego će morati navesti sve račune detaljno, kada se išlo na ručkove i večere, koliko se platilo, u kojem restoranu…, donosi Jutarnji list.