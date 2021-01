GRADONAČELNICA SISKA OGORČENA RADOM STOŽERA: ‘Evo novi potres, a mi sastančimo’

‘Imam osjećaj da me je netko vremenskim strojem vratio 7 dana u prošlost (…) Prognoza najavljuje snijeg, ajmo krenuti s odlukama i rješavanjem problema. Evo novi potres, a mi sastančimo’, napisala je na Facebooku gradonačelnica Siska

Nedugo nakon što je u srijedu uvečer još jedan snažan potres, ovoga puta magnitude 5 po Richteru, pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček oglasila se na Facebooku ponovno iskazavši ogorčenost radom novoosnovanog Stožera za obnovu potresom pogođenih područja na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom. Prenosimo njezinu objavu.

‘Kao da me netko vremenskim strojem vratio 7 dana’

“Ministar Medved sazvao je stožer u 16h u Petrinji, za sada nakon 2h rasprave zaključili su da treba obilježiti crvenom trakom opasne objekte, treba organizirati kuhanje toplih obroka po ugroženim područjima i treba donijeti odluku kako postupati sa crvenim, a kako s narančastim oznakama na oštećenim objektima. Bilo je i izjava tipa “trebalo bi ljudima reći da ne ulaze u crvene opasne zgrade”… Uglavnom, imam osjećaj da me je netko vremenskim strojem vratio 7 dana u prošlost jer u Sisku smo to tada riješili i komunicirali prema ljudima. Prognoza najavljuje snijeg, ajmo krenuti s odlukama i rješavanjem problema … Evo novi potres, a mi sastančimo”, napisala je gradonačelnica Siska.

‘Vlada je mogla proglasiti i manju nelagodu’

Podsjetimo, na sporost odluka s vrha vlasti nakon što je 29. prosinca prošle godine snažan potres pogodio šire odručje Siska i Petrinje prouzročivši ogromnu materijalnu štetu, Ikić Baniček se osvrnula i u današnjem intervjuu Net.hr-u.

Na pitanje kako komentira činjenicu da je Vlada tek šestog dana nakon razornog potresa službeno proglasila katastrofu, gradonačelnica Siska kazala je: “Što se nas na terenu tiče mogli su proglasiti i “manju nelagodu”. Nama koji živimo u toj katastrofi već tjedan dana to formalno proglašenje ne znači ništa.”

Ustvrdila je i da se Vlada nije snašla u ovoj situaciji.

“I to što je ovaj Stožer formiran tek sada pokazuje da se netko nije snašao. Do organizacije Stožera kojeg vodi Tomo Medved nitko nas službeno nije kontaktirao s državne razine ili uključivao u rad nekakvog županijskog ili državnog stožera. Nisu me zvali ni na kakve sastanke, ali u redu – barem nisam gubila vrijeme na te sastanke, nego sam sama zvala na sve strane, kontaktirala tvrtke i moguće donatore”, kazala je Ikić Baniček u intervjuu za Net.hr.

