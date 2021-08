Lošinj i Ilovik dva su otoka koji se nalaze jedan pored drugoga, a stanovnicima Ilovika normalan je život omogućavala brodska linija. No, zbog ambicioznih građanskih zahvata sve to dolazi u pitanje, piše N1.

Razrovano, pusto i neugledno izgleda lučica Mrtvaška, najbrža veza s Lošinja za Ilovik. U budućnosti je ta luka zamišljena kao lošinjska Gaženica. No, zbog visine u tu trajektnu luku više neće moći pristati brodice s Ilovika, uključujući i redovnu liniju, pogotovo za vrijeme izgradnje koja bi trebala trajati 22 mjeseca.

“Ilovik ne da nije mrtav, nego je oživio otkad imamo tu liniju. S ovakvim jednostranim prekidanjem te linije, nama se kompletan život okreće naglavačke”, rekla je predsjednica Mjesnog odbora Ilovik Jadranka Matas.

Investitor ne odustaje

Zbog izgradnje trajekte luke svi će morati okolo, do Malog Lošinja. Učenicima će za put do škole trebati gotovo cijeli dan. No, usprkos činjenici da će se lokalnom stanovništvu život dosta zakomplicirati, investitor ne odustaje. Izgradnja trajekte luke Mrtvaška trenutno je najveća investicija u lučku infrastrukturu Primorsko-goranske županije.

“Značaj luke Mrtvaška nadilazi interes samo jednog otoka, ovim projektom želimo osigurati prometnu sigurnost i pomorsku vezu primjerenu 21. stoljeću, a sve s ciljem zadržavanja života i gospodarskog razvoja naših otoka”, poručila je zamjenica župana Marina Medarić.

A žitelji Ilovika su neutješni - boje se da će im ukinuti luku i raseliti ih. "Umjesto da štiti svoje građane, da omogući opstojnost i nastavak života na otoku, pogotovo na jednom malom otoku koji je svijetli primjer demografske obnove u Hrvatskoj, gdje nam se broj učenika povećao za preko 1000 posto, grad Mali Lošinj sada staje iza Lučke uprave na jedan potpuno sramotan način”, smatra odvjetnik s Ilovika, Ladislav Radoslović.

'O gašenju nikada nije bilo riječi'

Gradonačelnica je mještanima pak poručila da nema straha da će ukinuti luku. “O gašenju, ne daj Bože - trajnom, tu nikada nije bilo riječi. Naprotiv, sve se ovo radi ne bi li otok Ilovik i naš arhipelag dobili bolju povezanost”, poručila je gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.

Ipak, postavlja se pitanje ima li cijela priča možda drugu pozadinu. Izgradi li se luka, gradit će se i pristupna cesta, a tada tereni i uvale na jugu Lošinja postaju zanimljiviji.

“Pojavile su se neke takve insinuacije od strane stanovnika otoka Ilovika u medijima, što ja opovrgavam, odnosno, reći da su to apsolutno neistine, dakle, nema utemeljenja na nikakvom činjeničnom stanju. To možda proizlazi od nekih pojedinaca koji na neki način sabotiraju, ne samo taj projekt, nego i mnogo drugih na području Malog Lošinja, iz nekih sumnjivih pobuda”, rekla je gradonačelnica, ne otkrivajući tko su saboteri.