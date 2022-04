Više od dvije godine od zagrebačkog potresa, prva zamjenska kuća na području metropole još nije izgrađena. Kao i obično razlog je proceduralne prirode.

Večernji piše kako je Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije u veljači gradnju zamjenske kuće u Jalševcu procijenilo na 466.000 kuna s PDV-om. S druge strane, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje odabrao je ponude za gradnju zamjenskih kuća na Baniji vrijedne 700.000 kuna za drveni objekt te 825.000 za klasičnu zidanu kuću. Ponuđači su cijene formirali na temelju 30 zamjenskih kuća, a Središnji državni ured je zaprimio i skuplje ponude.

Stoga se postavlja pitanje po kakvoj je osnovi Fond za obnovu formirao procjenu za izgradnju zamjenske kuće. Uz to, kako je moguće da dva tijela s istom zadaćom, ne razmjenjuju podatke kojima bi ubrzali obnovu. Središnji državni ured imao je iskustva u obnovi nakon Domovinskog rata pa je logično da odradi i ovaj posao.

Dvije godine čekanja

No, Damir Metelko iz ulice Koritača opravdano je ogorčen na državu. Upravo je on trebao dobiti prvu zamjensku kuću. Petnaest mjeseci je čekao na rušenje starog objekta, nadao se useljenju do ljeta, a sad će opet morati čekati. Prva ponuda za izgradnju zamjenske kuće koštala je 1,4 milijuna kuna bez PDV-a, što je bilo puno više od procjene pa je natječaj poništen. Sada se opet dogodila ista stvar.

Ministar Ivan Paladina komentirao je taj slučaj rekavši da će sljedeći tjedan imati plan ubrzanja obnove. "Kao što vidite, u Fondu nije provedena javna nabava, a izvođači nisu ni blizu uvedeni u posao. O detaljima ćemo sljedeći tjedan, kad budemo govorili o tome."