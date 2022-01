Svi oni koji putuju prema Splitu, naročito ljeti, znaju koliko su nesnosne gužve na ulazima u grad. To bi se trebalo promijeniti velikim infrastrukturnim projektom, čije je radove obišao ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković.

On je posjetio gradilišta između Splita i Solina. Raskrižje Širina je druga najfrekventnija prometna točka u Hrvatskoj, a sad će proći rekonstrukciju u sklopu izgradnje nove 990 metara duge ceste od ulaza u Solin do nadvožnjaka iznad splitsko-solinske obilaznice. Uz to, u sljedeće dvije godine planirana je i izgradnja trećeg mosta preko rijeke Jadro, dugog 471 metar.

"Hvala ministru Butkoviću i direktoru Škoriću, jer je Split bio u zapećku prometne infrastrukture, a ove godine ćemo imati bagere na brojnim pozicijama. Osim tunela kroz Kozjak, čekaju nas još tri vertikale: prva Dugopolje - Dicmo - Sinj, Zagvozd - Imotski i Drvenik - Ravča. Moje dosađivanje u traženju ovih projekata se isplatilo", nabrajao je projekte Splitsko-dalmatinski župan, Blaženko Boban.

Pravi radovi na Širini kreću za 45 dana, otkrili su iz DIV-a, izvođača radova. Sad su na terenu arheolozi i geodeti. Čitava će trasa koštati 172 milijuna kuna, piše Slobodna Dalmacija.

Spoj s jugom na čekanju

Ipak, mnogi se Splićani i njihovi gosti, ali i putnici namjernici koji dolaze u grad na posao ili u školu s juga, pitaju kad će biti gotova obilaznica koju je Butkovićev prethodnik Božidar Kalmeta obećao završiti još 2008. Doduše, pred Omišom je užurbano, ali oko Splita bagera - nema.

"Zadovoljan sam i ponosan na sve ovo što ulažemo u cestovnu infrastrukturu. Samo da sve prođe unutar rokova, da ne bude nepredviđenih situacija. Veliki su ovo projekti", poručio je ministar Butković, očito zaboravivši na 14 godina čekanja na brzu cestu Split - Omiš.

Vrijedi kao Pelješki most

"U ožujku ćemo podizati novi most nad Cetinom, u rujnu i okončanje gradnje obilaznice s dva tunela i mostom, koje ćemo spojiti na županijsku cestu prema Tugarama. No, nastavljamo s gradnjom brze ceste Omiš - Split, sve po projektu multimodalne platforme. Ide se preko Dugog Rata, Krila Jesenica, ruta će to biti iznad Jadranske magistrale, pa prema Stobreču, TTTS-u, na Mravince i spoj s brzom cestom Solin - Klis.

Čeka nas apliciranje na EU fondove, projekcija je troškova između 230 do 250 milijuna eura (između 1,73 i 1,88 milijardi kuna)", poručio je direktor Hrvatskih cesta, Josip Škorić. Vrijedi napomenuti, dakle, da cesta Split - Omiš košta gotovo jednako kao i Pelješki most, kojeg se, doduše, također čekalo više od desetljeća.