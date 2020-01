GRADIT ĆE SE PRUGA ZA TRAMVAJ SVE DO LANIŠTA? Građani uputili inicijativu Gradu Zagrebu, pruga bi prolazila 150 do 200 metara od Arene

Iako je to plan star desetak godina, još nisu stvoreni preduvjeti za produljenje pruge; prvi od njih je izgradnja okretišta tramvaja unutar rekonstruiranog rotora, a drugi uključuje produljenje nekoliko ulica i izgradnju novog mosta

Dovršetak rekonstrukcije remetinečkog rotora je pri kraju, uskoro se očekuje otvaranje, a dok su radnici još na terenu, mogli bi produžiti prugu do Laništa i Blata. naime, vijećnici Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad, Gradu su uputili inicijativu za izgradnju nove tramvajske pruge, koja bi trebala povezivati ova dva jugozapadna zagrebačka naselja s ostatkom grada.

Još prije desetak godina govorilo se o izgradnji nove remize pokraj nedovršene Sveučilišne bolnice. Gradonačelnik Milan Bandić je još 2010. govorio kako je preseljenje remize s Trešnjevke u Blato – prioritet. No, do danas je sve ostalo na ideji.

“Dosad je prioritet na području naše četvrti bio novi rotor, koji će riješiti problem gužvi u tom dijelu grada, no uskoro se planira graditi još stambenih zgrada na Laništu pa će se time povećati i broj automobila na kružnom toku. A tramvaj je puno učinkovitije rješenje”, smatra Jadranko Baturić, predsjednik GČ Novi Zagreb – zapad.

RADOVI NA VAŽNOM ZG RASKRIŽJU SU PRI KRAJU: Poznato je kad će cijeli Rotor biti pušten u promet, prije nego ste očekvali

Brzorastuća naselja

Dodaje da bi pruga prolazila 150 do 200 metara od Arene, što bi rasteretilo promet i pomoglo mještanima udaljenijih naselja, Brezovice, Ježdovca, Hrvatskog Leskovca, Botinca i Odre, da na okretištu u Blatu ostave svoje aute i u ostatak grada pođu tramvajem. Očekuje pomoć izvana u financiranju.

“Gradska četvrt spremna je sudjelovati u izvođenju radova, a s obzirom na to da je tramvaj i ekološki najprihvatljivije rješenje, siguran sam da bismo mogli dobiti novac od Europske unije, koja zahvate koji smanjuju utjecaj na okoliš sufinancira u 80-postotnom iznosu”, rekao je Baturić za Večernji.

O inicijativi će pričati s Bandićem te je uvjeren da će on ubrzati cijelu proceduru. Baturić ističe kako je Novi Zagreb – zapad najbrže rastuća gradska četvrt po broju stanovnika i dodaje kako se u proteklih deset godina ondje doselilo 40 posto od 79.000 stanovnika, koliko ih trenutno tamo živi. Uz to, pruga je važna i zbog nedovršene Sveučilišne bolnice, za koju su nedavno otkriveni veliki planovi. Tramvaj bi podigao i cijene nekretnina.

“U svakom slučaju, mi smo dopis u Grad uputili i rečeno nam je da se sprema projekt. Moguće je da čekaju početak gradnje stambenih objekata i završetak radova na bolnici kako bi počeli s prugom, ali treba s tim krenuti i prije”, uvjeren je Baturić.

ROTOR JE NAPOKON GOTOV I SPREMAN ZA PROMET, ALI BANDIĆ OTVORENJE NE PLANIRA TAKO SKORO: ‘Već sam vam prije rekao kad će to biti’

Još infrastrukturnih projekata

No do izrade projektne dokumentacije i same gradnje može doći tek kad se definira položaj tramvajskog okretišta u Blatu, poručuje pročelnik Ureda za izgradnju Dinko Bilić. Prije toga će se najprije rekonstruirati postojećih 925 metara tramvajske pruge istočno od rotora i sagraditi novo okretište unutar njega.

“Tim rješenjem stvorit će se pretpostavke za proširenje tramvajske mreže Jadranskom avenijom prema Laništu, a kvalitetno povezivanje zapadnih gradskih područja s južnom obalom Save planirano je još jednom prugom do budućeg okretišta u Blatu, to jest preko produžene Vrapčanske, mosta Jarun i buduće Vatikanske ulice. Za taj pravac pruge definiran je koridor u idejnom projektu za produženu Vrapčansku”, zaključuje Bilić.