GRAĐANIMA KONJŠČINE PUKAO FILM: Pisali su i Milanoviću i Europskoj komisiji zbog golemog ‘U’ koje im je HDZ-ov načelnik ubacio na glavni trg  

Mirko Krznar, načelnik općine Konjščina, koji je bio na udaru velikih prosvjeda zbog izgradnje spalionice, a protiv njega je podnesena i kaznena prijava, još uvijek nije dobio zeleno svjetlo iz središnjice stranke za novu kandidaturu, a pretpostavlja se da je to upravo zbog njegova inzistiranja na izgradnji ukrasa u obliku slova U – vidljivog iz zraka – na Trgu Franje Tuđmana

Nakon što je predsjednik Zoran Milanović napustio protokol na obilježavanju akcije na Maslenici u siječnju 2021. zbog majica s natpisom “Za dom spremni”, dio stanovnika općine Konjščina u Hrvatskom zagorju odlučio mu se obratiti dopisom i zatražiti pomoć u rješavanju slučaja ustaškog simbola koji nastaje usred njihova pirotesknog mjesta pod ravnanjem načelnika općine, Mirka Krznara, osobno.

“Podržavajući i cijeneći Vašu borbu protiv veličanja fašizma i isticanja ustaških simbola, obraćam vam se u ime grupe građana općine Konjščina gdje je mimo volje većine mještana i izvan svakog razuma niknula jedna građevina s ustaškim obilježjem”, piše u uvodnom dijelu dopisa upućenog 26. siječnja ove godine, a zatim se predsjedniku objašnjava da se radi o centralnom trgu u Konjščini na kojem je golemi simbol u obliku slova U, baš u skladu s onim što je, kažu u dopisu, najavljivao načelnik Krznar iz redova HDZ-a, “u pripitom stanju, po mjesnim birtijama”. Hvalio se da će “konjščanskim partizančekima i komunjarama sagraditi ‘pravi hrvatski trg’ koji će se vidjeti iz aviona”.

Priložene su i fotografije – koje objavljuje na svojoj Facebook stranici i sam gradonačelnik, pa i one iz zraka, iz kojih se nedvosmisleno može zaključiti da je usred Konjščine, na Trgu Franje Tuđmana, doista osvanulo golemo slovo U, koje se navečer prigodno i osvjetljava – tako da je “vidljivo iz aviona”. U dopisu je objašnjeno da je načelnik, nakon što su se građani bunili zbog očiglednog ubacivanja slova U, objasnio da se radi o “apsidi”, no oni su zatražili tumačenje renomiranih arhitekata koji su pojasnili da se ovdje ne može raditi ni o kakvoj apsidi, odnosno, arhitektonskom elementu koji se pojavljuje u crkvenoj arhitekturi.

Slučaj preuzeo potpredsjednik Vlade

Građani, potpisnici pisma predsjedniku, obaviješteni su službeno da je 8. veljače ove godine iz Ureda predsjednika dopis upućen potpredsjedniku Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava, Borisu Miloševiću, s obzirom na “Ustavom utvrđenu diobu vlasti”, uz molbu da se potpredsjednik Vlade dalje obrati podnositeljima predstavke iz Konjščine.

No, građani Konjščine o slučaju U nisu pisali samo državnoj vlasti u Hrvatskoj, obratili su se i Europskoj komisiji – jer je načelnik Mirko Krznar u svom promoviranju projekta trg često tvrdio da se trg gradi i renovira uz pomoć sredstava EU-a, a vijećnicima u gradu prezentiran je i ugovor koji je potpisan, na 250 tisuća kuna, 2018. godine, s tadašnjom ministricom regionalnog razvoja, Gabrijelom Žalac. I danas je uz trg tabla na kojoj piše da je dijelom financiran sredstvima Europske unije. Ali iz predstavništva Europske komisije građanima Konjščine lijepo su pojasnili da su sredstva koja je ministrica Žalac dala iz Programa podrške regionalnom razvoju – iz državnog proračuna Republike Hrvatske, te da je primjedbe potrebno iznijeti Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova, koje je u međuvremenu promijenilo već dvoje ministara i sada ga vodi ministrica Nataša Tremišak.

A i po drugoj mogućoj liniji financiranja, iz operacije 7.4.1. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” koja se provodi putem lokalnih razvojnih strategija odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. “Provedba operacije unutar CLLD strategije” – odabir i praćenje projekata u isključivoj su odgovornosti država članica. “U slučaju ovoga financiranja kojim je Općina Konjščina dobila sredstva preko CLLD-a – ugovor je sklopljen između Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te Općine Konjščina, a glavno upravljačko tijelo je Ministarstvo poljoprivrede”, stoji u odgovoru iz Europske komisije, te se upućuje građane u borbi protiv slova U – da se obrate nadležnoj – Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju odnosno Ministarstvu poljoprivrede.

Europska komisija kaže da nije nadležna

Osim što se povremeno načelnik Mirko Krznar hvalio “novcem iz EU-a”, za koje je sada postalo jasno da nisu iz EU-a, građani Konjščine zapravo ne uspijevaju saznati koliko točno novca je potrošeno na velebnu izgradnju trga. Nikada nije objavljena cjelovita financijska konstrukcija, a tek u svibnju 2020. na općinskom vijeću vijećnici su saznali da je općina utrošila vlastitog novca oko milijun i 300 tisuća kuna, a do sada je ukupno utrošeno – više od dva milijuna kuna.

U bilješkama za završni račun općine za 2020. vidi se da je općina podigla i kredit za završavanje radova na trgu. Sada se on doima posve završeno, ali, vjerojatno zbog pandemije i epidemioloških mjera, načelnik Mirko Krznar nije uspio upriličiti veliko svečano otvorenje svog miljenika – vidljivog iz aviona.

Inače, Mirko Krznar je i na udaru lokalne oporbe i ekoloških aktivista iz udruge KESK zbog izgradnje spalionice i invazije solarnih panela o čemu smo već izvještavali. Protiv načelnika je podnesena i kaznena prijava, a iz USKOK-a su nam i službeno potvrdili da su u tijeku izvidi.

Činjenica je da načelnik Krznar još uvijek nije službeno objavio novu kandidaturu za mjesto načelnika općine Konjščina, a u svim javnim nastupima govori da će o tome odlučiti županijska organizacija HDZ-a. No, nakon skandala sa snimkom o političkoj trgovini Žarka Tušeka odnedavno je vodi mnogo umjereniji Ernest Svažić, načelnik Krapinskih toplica, a i centrala HDZ-a navodno nije više sklona tako eksplicitnom desničarenju kakvo predstavlja načelnik Krznar, a još k tome je i opterećen kaznenom prijavom u kojoj se redaju brojne optužbe da nije vodio općinu u korist građana Konjščine.

Krznar ni riječi o slučaju U

Načelnik Krznar sada nije htio odgovarati na naše upite, no za jedan raniji tekst nam je odgovorio da kaznenu prijavu KESK-a smatra političkom akcijom u režiji SDP-a, da to nije “prva, a ni zadnja prijava protiv mene ili mojih suradnika jer je to način kojim se služi partija (UDBA) kako bi diskreditirala svoje protivnike.”

“Smatram da prijava, ma kakva bila, nema uporišta ni u čemu jer sve što sam radio u proteklih jedanaest i pol godina, radio sam isključivo u interesu građana i građanki općine Konjščina”, rekao nam je Krznar za tekst u kojem smo ga pitali oko izbora za novog šefa HDZ-a Krapinsko-zagorske županije.

Sada, međutim, nije htio odgovoriti na naša pitanja o tome u kojoj je fazi uređenje Trga Franje Tuđmana s fontanom koju okružuje slovo U i koliko je novca utrošeno na taj projekt. Nije nam, također, htio niti odgovoriti na pitanje je li točno da je govorio kako će to biti “pravi hrvatski trg” vidljiv iz aviona, te kakav mu je osobni stav oko upotrebe ustaških obilježja. Pitali smo ga i je li ga itko kontaktirao iz Vlade ili središnjice HDZ-a zbog prijava da gradi golemo U usred Konjščine.

Nema sumnje da je Mirko Krznar, kao dugogodišnji HDZ-ovac još iz jezgre Ivana Jarnjaka, još uvijek popularan među glasačima HDZ-a, no ovo igranje sa slovom U, prosvjedi aktivista KESK-a protiv spalionice i ozbiljna kaznena prijava – doveli su ga na listu kandidata s kojima ni središnjica HDZ-a ne zna što bi. Činjenica je da se na stranici županijskog HDZ-a iz dana u dan objavljuju kandidati iz zagorskih općina, ali Konjščina nikako da dođe na red.

U slučaju da će Krznar biti ponovno kandidat i ako ponovno pobijedi – središnjica HDZ-a može biti sigurna da će onda imati i svečano otvorenje Trga Franje Tuđmana, a da će onda morati i oni službeno objasniti vide li U ili ipak nešto sasvim drugo. Možda će i Mirko Krznar onda smoći hrabrosti otvoreno reći što je to zapravo sagradio.

A u slučaju pobjede oporbenih kanidatkinja i kandidata, bit će zanimljivo vidjeti hoće li, osim pospremanja urbanističkog plana i gospodarske slike, uslijediti i hitan, što jeftiniji, redizajn trga, odnosno micanje Krznarova čuvenog U.