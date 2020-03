GRAĐANI ZAPLJESKALI SVOJIM JUNACIMA: Glasno ‘hvala’ liječnicima, medicinskim sestrama, vojsci, volonterima, navijačima…

‘Hrvatska, zahvalimo se! Danas u 20:00 izađite na prozore i nagradite pljeskom sve one koji su pomagali, sve one koji se brinu o našim životima, sve one koje ćemo jednog dana trebati’, stajalo je u pozivu koji se širio društvenim mrežama

I uistinu, u 20 sati diljem Hrvatske se pljeskalo za liječnike, medicinske sestre, vojsku, volontere, navijačkim skupinama i sve koji zadnjih tjedana pomažu cijeloj Hrvatskoj u borbi protiv koronavirusa, ali i koji su nesebično pomogli u nedjelju kada je snažan potres pogodio Zagreb.