GRAĐANI UZNEMIRENI SMEĐOM I BLATNOM RIJEKOM MREŽNICOM: ‘Naš stav je da ne želimo nikom odrubiti glavu ali…’

Proteklih nekoliko dana rijeka Mrežnica je jako nabujala, ali i promijenila boju u prljavo smeđu. Nakon što je prošlo ljeto desetak dana bila puna gustog blata, uznemireni građani sad „pušu i na hladno“ pa su u nekoliko navrata zvali i dugorešku Gradsku upravu govoreći kako se s zelenom ljepoticom ponovno nešto događa. Ovu informaciju potvrdio je za KAportal i dugoreški gradonačelnik Tomislav Boljar.

“Građani su zvali i rekli da je Mrežnica mutna u gornjem toku. Znamo da je palo puno kiše i to na jako velikom području, fronta je bila praktički od Gospića do Ljubljane, stoga smatram da iako je Mrežnica mutna nije to onakvo gusto blato kakvo smo imali u ljeti 2019. godine. Imao sam sastanak prije tri tjedna sa stručnjacima iz Geološkog instituta iz Zagreba koji rade monitoring i istraživanje baš po pitanju zamućenja. Oni istražuju utjecaj podvodnih voda, od kuda te vode dolaze, da li je to povezano sa šumama, HE Lešćem ili nečim trećim. Nadam se da ćemo uskoro imati i zaključni dokument. Naš stav je da ne želimo nikom ‘odrubiti glavu’ ali moramo poduzeti sve što možemo da se detektira realni uzrok, poduzmu mjere sanacije i da se onakva situacija od više ne ponovi”, rekao je za KAportal gradonačelnik Boljar.

Izrađuje se dokument

Istovremeno Grad Duga Resa u suradnji s jedinicama lokalne samouprave povezanim s rijekom Mrežnicom, Karlovačkom županijom i Natura Vivom rade na izradi dokumenta koji bi trebao ovoj krškoj ljepotici napokon donijeti bar minimalnu zaštitu, a nadamo se i spriječiti daljnje devastacije kojih je svake godine sve više.

Podsjetimo, Državni zavod za zaštitu prirode, sada već davne 2007. godine izradio je kvalitetnu Stručnu podlogu za zaštitu porječja rijeke Mrežnice s ciljem da se Mrežnica proglasi Parkom prirode ili Regionalnim parkom. Nažalost, država nije bila zainteresirana da to učini, a Karlovačka županija još manje, jer u slučaju proglašenja Regionalnog parka trebala je osigurati sredstva za osnutak javne ustanove koja bi u tom slučaju upravljala Regionalnim parkom. Zbog kratkoročnog razmišljanja tadašnjeg Županijskog vodstva koje je istovremeno objeručke podržalo izgradnju HE Lešće, danas plaćamo dvostruku cijenu, uništena je rijeka Dobra, a ni Mrežnici se ne piše ništa dobro.

“Zapravo je drugim ljudima teško objasniti da se mi Dugorešani rađamo s ljubavlju prema Mrežnici i ne treba nam netko drugi dolaziti i objašnjavati kako se čuva Mrežnica, mi je trebamo čuvati onako kako su je čuvali naši stari. Zato se nadam da ćemo do polovice naredne godine uspjeti izraditi dokument kojim bismo istovremeno zaštitili Mrežnicu, ali i omogućili prihvatljivo gospodarsko djelovanje. Također, imamo zaključak Vlade od pred dvije godine da će se pokrenuti mjere za izmuljivanje Mrežnice od mosta u Dugoj Resi pa sve do Grabusa i na tome ćemo inzistirati sada kad se donose proračuni za narednu godinu”, zaključio je Boljar za KAportal.