Dva mjeseca nakon što je Vlada spustila PDV na cijeli niz prehrambenih proizvoda na pet posto, cijene u trgovinama nisu pale. Dapače, mnogi smatraju da su se povećale. Gotovo dva mjeseca nakon što je Vlada smanjila PDV na niz prehrambenih proizvoda cijene u trgovinama nisu pale.

Aplikacijom do sniženja

Trgovci imaju svoju računicu, pa višim cijenama nadoknađuju manji PDV. Za to vrijeme, građani mukom traže mjesta na kojima bi mogli proći ponešto jeftinije. No, u tome im može pomoći i besplatna mobilna aplikacija, koja pokazuje da je u jednom trgovačkom lancu kukuruzni kruh snižen s 10,5 na sedam kuna, u drugom lancu je mljeveno meso jeftinije šest kuna, a u trećem se nude kobasice u pola cijene.

"Na temelju akcijskih proizvoda ono što mogu reći je da su rijetko ili gotovo nikada nisu na popustu ulje, brašno, šećer, dok mislim da se puno može uštedjeti na proizvodima kao što su deterdženti gdje su popusti do 50 posto", otkrio je za RTL Josip Muller, tvorac aplikacije "33 posto".

Kupci se, pak, s pravom žale da nemaju koristi od sniženog PDV-a. "Javljaju se potrošači koji kažu da ne osjećaju dobrobit od toga što je država smanjila PDV, čak kažu proizvodi su otišli cijenom gore i razočarani su zbog takve situacije", ističe odvjetnica Dijana Kladar.

Nitko ne kontrolira trgovce

Trgovcima nitko ne može stati na rep. Nitko im ne može reći da snize cijene, kazni nema, kao ni tijela koje bi ih trebalo kontrolirati. "To je sad pitanje od artikla do artikla na koji način tumačiti je li efekt dao rezultate. Nije samo do nas, trebate pitati i ostale karike u lancu kako obrazlažu kretanje tih cijena", govori ministar financija Zdravko Marić.

Tri velika trgovačka lanca tvrde da su cijene snizili i prije smanjenja PDV-a. "Da nije snižen PDV poskupljenja bi bila puno veća. Da je jedna mirna situacija i da nije inflacija, potrošači bi to primijetili. Da se nije snizio PDV cijene bi bile još i više nego sada", govori Drago Munjiza, direktor jednog domaćeg trgovačkog lanca.