GRAĐANI U SABORU ISPITIVALI PLENKOVIĆA, ON SE POHVALIO: ‘Nema više trenda masovnog iseljavanja, Vlada je pokrenula gospodarski rast’

‘Vlada je pokrenula gosopdarski rast, makroekonomski trendovi su dobri, imamo najnižu stopu nezaposlenosti i najveću stopu zaposlenosti – 66 posto’, kazao je premijer Plenković

Premijer Andrej Plenković u utorak je opetovano izrazio zadovoljstvo što je hrvatska kandidatkinja za potpredsjednicu Europske komisije Dubravka Šuica uspješno prošla saslušanja na nadležnim odborima te izrazio uvjerenje da će svojim radom pridonijeti i unaprijeđenju položaja osoba s invaliditetom.

“Šuica, koja se uvijek zauzimala za prava ranjivih skupina, bit će dodana vrijednost da ono što se radi na europskoj razini pomoge i na nacionalnoj”, odgovorio je Plenković na ‘aktualnom satu’ s građanima u okviru Dana otvorenih vrata Hrvatskog sabora. Dodatna tema kojom će se Šuica baviti su i teme koje se odnose na osobe s invaliditetom, odgovorio je premijer građanki koju je zanimalo hoće li Šuičin izbor utjecati na položaj osoba s invaliditetom.

PLENKOVIĆ O PROMJENI BLAGDANA: ‘Vidi se što se primilo, treba stvari staviti na svoje mjesto’

‘Nema više trenda masovnog iseljavanja’

Premijer je naglasio kako iseljavanje nije samo hrvatski problem, s istim su se suočile i druge članice EU, u prvim godinama liberalizacije kretanja dio građana odlazio im je u ekonomski razvijenije članice Unije.

“Međutim i kod njih i kod nas se ti trendovi stabiliziraju – nema više trenda masovnog iseljavanja”, rekao je premijer i dodao kako je današnja “pečalba” drugačija od onih prije sto ili pedeset godina.

Kad je riječ o mjerama za zaustavljanje iseljavanja, nabrojao je uspješne gospodarske pokazatelje – rast prosječne i minimalne plaće, rast mirovina, gospodarski rast od 3,1 posto, tri rekordne turističke sezone…

“Vlada je pokrenula gosopdarski rast, makroekonomski trendovi su dobri, imamo najnižu stopu nezaposlenosti i najveću stopu zaposlenosti – 66 posto”, naveo je premijer, priznajući da uvijek može biti bolje.

Najavio je da će energetska strategija uskoro biti na Vladi, istaknuo da je obrazovna reforma jedan od ključnih instrumenata za prilagođavanje radnih mjesta u budućnosti.

Premijer je potvrdio da mu je poznat problem devastacije, odnosno nelegalne sječe šuma, o čemu su govorile predstavnice udruge Zeleni odred, prozivajući Vladu da ništa ne poduzima. Naglasio je da se to ne radi uz Vladinu suglasnost. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved opetovao je kako je rješavanje sudbine nestalih u Domovinskom ratu prioritet Vlade i njegova ministarstva. Još se 1891 osoba vodi nestalom, podsjetio je.

Jandroković: Neizbor je najveća kazna zastupniku

Brojni građani postavljali pitanja osobnog karaktera, od imovinsko-pravnih do obiteljskih, pa su upućeni na resorne ministre. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković suglasio se s primjedbama građana da dio zastupnika ne dolazi redovito nas posao, da neki za to imaju opravdane, ali neki i neopravdane razloge. Takvi se financijski kažnjavaju, no najveća kazna za svakog zastupnika je da ne bude ponovno izabran, poručio je.

Objasnio je i zašto djeca ne mogu biti zastupnici. Dobna je granica za ulazak u politiku 18 godina ali, s obzirom kako nam ide, možda bi bilo bolje da malo spustimo dobnu granicu, našalio se i zaradio pljesak.

Jandroković je, odgovarajući najmlađem ‘zastupniku’, Roku prognozirao da će Hrvatska pobijediti Mađarsku rezultatom tri naprema jedan.

U okviru Dana otvorenih vrata Sabora građani bez posebne najave mogu ulaziti u Sabor od 10 do 17 sati i susretati se sa zastupnicima. Među prvima se s građanima susreo Miro Kovač (HDZ) koji je, govoreći o novom rasporedu državnih blagdana, izrazio nadu da će se Dan državnosti vratiti na 30. svibnja, kako je bilo do 2001.

