Brojni Hrvati posljednjih su danas nahrlili u banke kako bi promijeniti kovanice kuna, koje nam uskoro odlaze u povijest. Naime, od 1. siječnja 2023. godine Hrvatska ulazi u eurozonu te ćemo od tada plaćati u eurima. Dobar dio banaka već je sada ukinuo naknadu koju su ranije imali za promjenu kovanica u novčanice, a građanima savjetuju da prije dolaska u banku, razvrstaju svoje kovanice, kako bi sam proces bio pun o brži. Neke banke svojim klijentima nude i uslugu pologa novca putem uređaja, takozvanih kovinomata, koji su jako zgodni za rješavanje sitniša. Takve uređaje, između ostalog, imaju PBZ i ZABA, a navala na njih zadnjih je dana jako velika.

Čitateljica portala Net.hr nedavno nam se požalila da je pokušala položiti kovanice putem kovinomata, no uređaj u Zagrebačkoj banci nije radio. "Jedan čovjek koji je također čekao da promijeni svoje kovanice rekao mi je da se uređaj stalno kvari, odnosno da ne radi te da je on već nekoliko puta pokušao promijeniti sitan novac no nije uspio", rekla nam je čitateljica.

Iz Zagrebačke banke na naš su nam upit kazali kako su uređaji za polog kovanica Zagrebačke banke, koji služe isključivo za uplatu kovanica, u funkciji i dostupni su na sedam lokacija diljem Hrvatske u sklopu 24-satne zone poslovnica.

Veliko opterećenje

"Unatoč značajnom kapacitetu, događaju se situacije da se uređaji za polog kovanica zbog velikog opterećenja napune. Odmah po indikaciji da je uređaj napunjen, bankari poslovnice pristupaju pražnjenju uređaja i stavljanju uređaja u funkciju", navode nam iz ZABA-e.

Broj pražnjenja uređaja za polog kovanica dnevno ovisi o količini kovanica koje se ubace u uređaj tijekom radnog vremena poslovnice. "U tijeku radnog vremena poslovnice bankari prazne uređaj koliko god puta je to potrebno, odnosno svakoga puta kada se uređaj napuni", dodali su nam iz te banke.

Inače, njihove kovinomate možete pronaći u Zagrebu (Miramarska 23), Sesvetama (Zagrebačka 15), Velikoj Gorici (Trg kralja Tomislava 32), Varaždinu (Kapucinski trg 5), Osijeku (Ribarska 4-6), Rijeci (Ante Starčevića 10) te Splitu (Poljička cesta 14).

Iz Privredne banke Zagreb kazali su nam pak da je u posljednje vrijeme u poslovnicama primijećen pojačan promet na uređajima za uplatu kovanog novca kao i veći broj dolazaka građana koji žele položiti kovanice na transakcijske račune.

"U predstojećem razdoblju tijekom priprema za uvođenja eura kao službene valute u poslovnicama se očekuje povećan priljev gotovine, pa tako i kovanica s osnove uplata građana. U želji da rasteretimo poslovnice i klijentima omogućimo bržu i kvalitetniju uslugu kod pologa gotovog kovanog novca, Banka je ove godine nabavila dodatnih 5 uređaja te trenutačno imamo uređaje na 22 lokacije (u Zagrebu na 6 lokacija, u Splitu na 2 lokacije, te u poslovnicama u Čakovcu, Krapini, Kutini, Osijeku, Poreču, Rijeci, Sisku, Slavonskom Brodu, Vinkovcima, Zadru, Dubrovniku, Varaždinu, Karlovcu, Šibeniku)", kazali su nam iz PBZ-a.

Problem su sitni predmeti

Dodaju da su uređaji u funkciji i prazne se redovito, ali iz banke mole klijente da prije ubacivanja kovanica u uređaj prethodno provjere jesu li među pripremljenim kovanicama za uplatu samo kovanice kuna kako bi se izbjeglo ubacivanje i nekih sitnih predmeta (gumbi, spajalice, ziherice, privjesci i slično), što može izazvati blokadu i kvar uređaja odnosno potrebu za servisiranjem i samim tim stavljanje uređaja izvan funkcije.

"Nažalost, zbog povećanog prometa na uređajima i zbog činjenice da klijenti donose znatne količine kovanica te u uređaj, uz kovanice, ubacuju i različite sitne predmete, dolazi i do sve češćih kvarova. Serviseri su redovito na terenu i pokušavaju u kratkom roku riješiti svaki kvar. Predlažemo klijentima u Zagrebu, ako neki od uređaja trenutačno nije u funkciji, da se obrate u poslovnicu na info-pult gdje mogu zatražiti provjeru rada uređaja na drugoj najbližoj lokaciji u Zagrebu gdje bi mogli izvršiti transakciju uplate ili da ih poslovnica kontaktira nakon što se uređaj vrati u funkciju", kažu iz PBZ-a.

Maksimalan iznos uplate po jednoj transakciji je 2.000 kuna, a ako netko želi uplatiti veći iznos može to provesti kroz više transakcija.

"Ako se klijenti odluče izvršiti uplatu kovanica na račun na šalteru u poslovnici, molimo klijente da prije dolaska u poslovnicu kovanice prethodno razvrstaju po apoenima jer će time doprinijeti ubrzanju provođenja svoje gotovinske transakcije kao i smanjenju vremena čekanja na usluge Banke drugim klijentima u poslovnicama", kazali su nam iz PBZ-a.