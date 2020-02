GRAĐANI SU BIJESNI I NEMOĆNI: HEP ih isključuje i za dug od 10 kuna, ljudi nisu dobili ni opomene. A tek kad se počnu boriti za rješenje – kreće brušenje živaca

Ovakve situacije su u posljednje vrijeme sve češće u Istri jer je iz podružnice HEP-a u Rijeci, koja je prva direktno nadležna za pulsku Elektroistru, samo u prosincu 2019. stiglo više od 800 zahtjeva za isključenje struje

Plaćanje računa za struju, vodu, plin odvija se svaki mjesec kod određenog broja građana, dok oni koji ne mogu odmah platiti dobivaju opomene pa dugove podmiruju. Ako osoba ne podmiri dug i ne plati račune zna se što slijedi – iskapčanje. No, čini se da HEP ne mari previše za slanje opomena stanovnicima Istre nego im samo na vrata banu djelatnici Elektroistre pa im iskopčaju struju i zapečate brojilo, piše Patricija Softić za Glas Istre. Oni daju odgovor na pitanje zašto to čine jer je do njih došao samo nalog za iskapčanje korisnika, no uvid u dugove korisnika nemaju. U većini slučajeva radni nalog će djelatnici provesti, a nakon toga slijedi pravi pakao za korisnike jer se trebaju pripremiti na to da će potrošiti dosta novca kao i živaca.

“Mojoj majci su prijetili isključiti struju zbog 89 kuna razlike, odnosno duga. Šećer koji su joj digli tim glupostima nije bio vrijedan tog novca. Sramotna je njihova neažurnost jer kad smo i dobili nekoga na telefon, shvatili su i u HEP-u da je struja redovno plaćana, a da postoji razlika od 89 kuna za koju nas nitko nije obavijestio. I to im je uplaćeno isti dan. Koliko su mi staru mater zbog toga brižnu uzrujali… A kad bih vam krenula prepričavati peripetije koje su trajale nekoliko dana da riješimo ovaj problem, ne biste vjerovali. Čovjek čak dođe i do točke da pomisli kako je glup i nesposoban riješiti problem”, ispričala je za Glas Istre Monika Uzon iz Ližnjana.

Građani jedva da dug mogu provjeriti

Cijelo ljeto je jedna obitelj iz Pule dobivala “prijetnje” ovrhom zbog neplaćenih računa. No, obitelj se nije mogla ni raspitati o dugu jer su mjesec dana na telefon pokušavali dobiti nekoga u riječkom HEP-u s kim bi mogli usporediti podatke i provjeriti stanje svog brojila. Nakon gotovo 30 dana netko im se javio i potvrdio dugovanje od nekoliko stotina kuna. Obitelji ništa nije bilo jasno, bunili su se uz tvrdnje da je to nemoguće, no na kraju su platili kako ne bi bili isključeni. Potom im je na kućnu adresu u rujnu stigao novi obračun struje te pokazao da su dugovanje preplatili za čak 800 kuna, piše Glas Istre.

Puno je korisnika koji za dug, koji je nastao u razlici između istanih računa za struju i stvarne potrošnje, tek doznaju kada im radnici Elektre zapečate brojilo. Kako je to moguće? Tako što im na kućnu adresu nisu stigle nikakve opomene. HEP glavnog krivca za to vidi u Hrvatskoj pošti. Ovakve situacije su u posljednje vrijeme sve češće u Istri jer je iz podružnice HEP-a u Rijeci, koja je prva direktno nadležna za pulsku Elektroistru, samo u prosincu 2019. stiglo više od 800 zahtjeva za isključenje struje, neslužbeno doznaje Glas Istre.

Brojni stanovnici Istre koji cijeli život telefonski ili osobno na šalteru Elektroistre dostavljaju svoje očitanje brojila, struju su plaćali do u lipu po potrošnji svog kućanstva, otkada to više ne mogu činiti. S druge strane, HEP je u manjku s ljudima koji bi mogli vršiti redovna očitavanja. Iz HEP-a pak odgovaraju da svaki građanin može dostaviti stanje brojila na njihov besplatni telefon za korisnike ili na njihovim internetskim stranicama. Kako bi se potrošnja redovno provjeravala, za ovu drugu opciju treba napraviti korisnički račun.

Građanima operateri ne govore koliki im je dug

Svojim odgovorom “da građani mogu sami očitavati brojila”, HEP odgovornost prebacuje na građane. To nije u redu iz više razloga, a prvi se krije u tome da se na besplatni HEP-ov broj gotovo nikada nitko ne javlja, koliko god korisnici bili strpljivi i čekali javljanje slobodnog agenta. Drugi razlog nalazi se najnovijim statističkim podacima koji kažu da u Hrvatskoj živi gotovo 840.000 građana koji nikada nisu koristili internet ili osobno računalo.

Korisnici koji su pokušali biti revni pa su na prethodno nabrojene načine pokušali dostaviti očitanje brojila HEP-u, kažu da su to ponekad činili i po nekoliko puta u vrlo kratko vrijeme i to na različite načine. Na koncu, stanje brojila svejedno nikada nije došlo do HEP-a niti su im isporučeni ispravni računi. Sve ovo pokazuje na veliki problem jer građani doslovno nemaju s kim razgovarati o dugu jer osoba, koja im se konačno javi na telefon i koja je zaprimila stanje brojila, ne može reći točan iznos računa ili duga koji moraju platiti. Tvrde da na to nemaju uvid. No, HEP i dalje ne nalazi rješenje ovom problemu nego odgovara službenim priopćenjem.

“Temeljem zakonske obveze, 2. studenoga 2016. provedeno je propisano poslovno i informatičko razdvajanje opskrbne djelatnosti od djelatnosti distribucije električne energije unutar HEP-ovog Operatora distribucijskog sustava (HEP ODS), koji se zbog toga podijelio na distribucijsku djelatnost (HEP – Operator distribucijskog sustava) i opskrbnu djelatnost (HEP Elektra). HEP ODS obavlja uslugu distribucije električne energije, odnosno omogućuje korištenje mreže i brine za optimalno funkcioniranje sustava, što uključuje poslove očitanja, praćenje i kontrolu mjernih podataka za sve kupce električne energije, zamjene brojila, otklanjanje kvarova i smetnji u mrežnom sustavu. S druge strane, HEP Elektra je kao jedini zajamčeni opskrbljivač ovlaštena za pružanje javne usluge opskrbe električnom energijom u Hrvatskoj, što znači da opskrbljuje krajnje kupce, kućanstva i poslovne subjekte električnom energijom”, stoji u odgovoru HEP-a Glasu Istre.

Danas svota za isključenje struje može biti i 10 kuna

U HEP-u taksativno navode brojne ovlasti ODS-a i Elektre pa se još jednom vidi ono što je građanima neshvatljivo. Riječ je o činjenici da HEP ODS zaprima i reklamacije očitanih, odnosno potrošenih kWh, kao i zahtjeve građana za samoočitanje stanja brojila. S druge strane, HEP Elektra ima informacije o računu i o stanju duga. Iz HEP-a kažu da je njihov broj zaposlenih operatera potkraj mjeseca optimalan, baš kada dobivaju najviše poziva građana zbog očitanja brojila. Smatraju da nije samo optimalna, nego i poveća jer “građani na ovom broju čekaju eventualno nekoliko minuta”. Ipak, ono što brine građane jest činjenica da više ne mogu biti sigurni da im struja neće biti isključena. Prije se struja iskapčala tek kada bi dug narastao do više tisuća kuna i uz najmanje dvije pismene opomene prije isključenja, dok danas ta svota može iznositi samo 10 kuna.

“Sukladno Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, opskrbljivač može krajnjem kupcu, koji nije podmirio dospjele novčane obveze u roku dospijeća, ispostaviti opomenu u pisanom obliku. Ako kupac ni nakon opomene nije podmirio dospjele novčane obveze, opskrbljivač može uputiti zahtjev za obustavu isporuke električne energije operatoru distribucijskog sustava. Zahtjeve za obustavom isporuke svaki pojedini opskrbljivač dostavlja HEP ODS-u koji potom šalje kupcima obavijest o privremenoj obustavi. Tek potom HEP ODS pristupa obustavi. Do obustave radi duga dolazi prije svega iz razloga što kupci ni po primitku opomene ne izvrše plaćanje u vremenu dospijeća opomene. Važno je naglasiti da HEP ODS obavi isključenje korisnika mreže na temelju zahtjeva opskrbljivača i nema uvid u status računa korisnika, a ponovno uključenje također ide tek nakon zahtjeva opskrbljivača”, kazali su iz HEP-a.

Noćna mora prebacivanja brojila na drugu osobu

Obitelj Silvane Detoffi iz Vodnjana proživljava pravu noćnu moru samo zato što su brojilo za struju išli prebaciti na drugu osobu. Došli su u situaciji da je jedan korisnik u pretplati, dok je drugi dužan.

“Jako sam ljutita, jako. Prebacili smo brojilo za struju sa svekra na muža i tek onda dolazi urnebes. Jedan korisnik im je u pretplati, a drugi dužan. Nikako da usklade da je to isto brojilo i da prebace pretplatu na eventualni dug, pa su i nama prošli mjesec htjeli iskopčati struju. Najbolje od svega je što sam poslala na e-mail sve podatke i sve uplate, da bih 2. listopada dobila odgovor kako je sve u redu i da će se to proknjižiti. Zatim 20. listopada stiže obavijest o isključenju. Opet to zivkanje u Rijeku pa pisanje mailova, da bi se netko sjetio odgovoriti da nema preknjiženja dok mi oni ne dostave zahtjev koji trebamo popuniti, a dok to traje mi moramo uplatiti još jednu ratu. Nakon toga odlazim u Pulu i tražim dokaz na temelju zaprimljenih e-mailova da budem sigurna da mi neće doći iskopčati struju. Sad dolazi novi obračun na kojem stoji da smo u pretplati te su nam dostavljene rate na po 20 kuna. Opet zovem i pitam je li to neka šala, a oni mi kažu da smo novi pretplatnik i da nam nemaju na temelju čega napraviti avansne rate. Ludilo! Dakle, radi se o istom brojilu na istoj adresi, samo smo promijenili ime korisnika. Strašno sam razočarana, i nisam sama u tome”, kazala je Silvana.

