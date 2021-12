Korupcija je ukorijenjena u hrvatsko društvo. Dokaz tomu su i brojne afere vladajućih na koje su građani jednostavno oguglali.

No što ti isti građani misle na korupciji na mikrorazini, kao što su odlazak liječniku ili zaustavljanje od strane policajca, provjerila je N1 televizija.

Tako su prolaznici u Zagrebu upitani nose li liječniku neki znak pažnje prilikom posjete.

“Trebala bih, čisto znak pažnje. Ne mislim da je to nešto posebno. Ciglicu kavice, jednu Bajadericu, čisto znak pažnje, da im je ugodniji dan”, rekla je jedna gospođa koja bi policajcu dala jednu "bajadericu da se počasti".

“Bombonjera, viski za veće stvari, operaciju ili nešto kad bi bilo. To nije korupcija. Korupcija je ono kad ide u kuverti puno više”, rekao je drugi građanin.

"Neki dan je opet uhićen jedan političar. Običan čovjek to podupire ako mu nešto treba", dodao je.

Druga pravila za političare

Ipak, ne smatraju svi da vrijede jednaka pravila za njih i za političare.

“Među političarima je jedna druga sfera”, rekla je jedna građanka koja smatra da se sve u životu mora platiti.

Priznaje da je i ona nosila poklon svom liječniku, ali samo kao "znak pažnje" te da za to nije dobila bolji tretman.

Drugi pak za sve optužuje vlast.

“400.000 ljudi otišlo van, pobjeglo iz Hrvatske, otišlo zbog HDZ-a, pobjeglo od ove vlasti. Kriminal, korupcija, HDZ, sve je to isto”, rekao je.

'Sami smo si krivi'

Objasnio je kako nije nikada podmitio policajce, ali je dao novac na tehničkom pregledu te da se to nikako ne može iskorijeniti.

“Korupcija je još od Marije Terezije. Mi spadamo u to podneblje, mi se samo tome prilagođavamo. Nema to veze s Jugoslavijom, s Balkanom, naprosto to je tako svugdje u Europi i svijetu, samo negdje izraženije, negdje nije, negdje se kažnjava, negdje se ne kažnjava”, dodao je.

“Koruptivno društvo jesmo jer smo tako sami nametnuli. Mislim da bi usluga bila s tim i bez toga potpuno jednaka”, rekla je jedna građanka.

“To je ono, bolje da umre selo nego običaji, kak’ se veli”, rekao je građanin.