Štrajkaši imaju podršku građana. Da na taj način radnici u javnom i državnom sektoru ostvare svoja prava podržava, potpuno (52,8 posto) ili uglavnom (24,9 posto), više od tri četvrtine ispitanika (77,7 posto). Pokazuju to rezultati ekskluzivnog istraživanja koje RTL donosi u suradnji s Promocijom plus ekskluzivno istraživanje o tome podržavaju li građani pravosudni štrajk.

Svjesni su građani posljedica inflacije, što i navode kao glavni razlog tako visoke podrške (31,6 posto), među odgovorima ističe se zaključak da radnici pošteno rade (29,7 posto) i da su za svoj posao potplaćeni (25 posto)!

Među onima koji ne podržavaju štrajkaše javnog i državnog sektora polovica smatra da štrajkaši ne misle na one koji o njima ovise (24,7 posto), da su već preplaćeni (24,3 posto), a gotovo 20 posto (18,5 posto) naziva ih uhljebima.

Prva izjava Vlade kada netko najavi štrajk je poziv na brigu za građane, isti ti građani – njih gotovo 90 posto (86,8 posto) bez razmišljanja stat će uz medicinske sestre kada se one bore za svoje plaće, a tu je i velika podrška vatrogascima (83,9 posto), policajcima (76,6 posto), strojovođama (76,4 posto), liječnicima (75,8 posto), učiteljima (73 posto).

Podršku iznad 50 posto građani daju i za socijalnu skrb (70,1 posto), vojnike (69,1 posto), ali i sudske službenike (53,9 posto) – koji ne počnu li s radom u ponedjeljak ulaze u povijest kao hrvatski rekorderi u duljini štrajka. Nakupili su posla za pola godine, pritisak raste, a popušta li premijer trebali bi doznati sljedećeg tjedna.

NAPOMENA: Istraživanje je za RTL provela Promocija plus od 3. do 6. srpnja, na uzorku od 1300 ispitanika uz standardnu grešku plus minus 2,7 posto i razinu pouzdanosti 95 posto.