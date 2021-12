Nakon pravomoćne presude Visokog upravnog suda kojom je volonter udruge Are You Syrious, Dragan Umičević kažnjen s 60.000 kuna kazne i 1300 kuna sudskih troškova, jer je u ožujku 2018. pomogao obitelji Hussiny da dobije azil u Hrvatskoj, građani su svojim donacijama pokrili kaznu koju je donio. Naime, udruga Are You Syrious je pokrenula akciju za prikupljanje novca, a odazvalo se 247 građana koji su u manje od 24 sata skupili 62.691,300 kuna, piše N1.

Obitelji Hussiny, kojoj je pomogao, poginula je šestogodišnja kćer Madine u naletu vlaka u studenom 2017., nakon što ih je policija ilegalno protjerala iz Hrvatske, što je potvrđeno nedavnom presudom Europskog suda za ljudska prava, kojom im Hrvatska mora isplatiti 56.700 eura zbog kršenja međunarodnih konvencija o ljudskim pravima. Ista je obitelj još jednom protjerana početkom ožujka 2018., a kada su i treći put pokušali ući u Hrvatsku, obratili su se aktivistima za pomoć u traženju azila.

Policija ih izigrala

No, kako samo policija može dati azil, uputili su ih na najbližu policijsku kontrolnu točku te o tome obavijestili policiju. U grupi od 14 osoba, bilo je 11 djece. Policija je dobila njihovu GPS lokaciju, a Umičević je trebao informirati policajce o skupini i uvjeriti se da će sve proći u redu, bez novog protjerivanja.

“Moj jedini zadatak je bio da priđem policajcima na terenu i upozorim ih da se u blizini nalazi obitelj s puno male djece koja su prestrašena, pothlađena, te žele zatražiti azil. To sam i učinio, nakon čega sam ponudio i da dođem u policijsku postaju u koju su ih prebacili, te policiji pružim eventualno potrebne dodatne informacije, ali i da se uvjerim da ovoga puta neće biti nasilno protjerani iz zemlje. Sve što je kasnije uslijedilo nema veze sa zakonom, nego s politikom, pa tako gledam i na ovaj apsurdni proces”, rekao je Umičević.

No, policajci su protiv Umičevića podnijeli prekršajnu prijavu zbog pomaganja u ilegalnom prelasku granice. Ministarstvo unutarnjih poslova tražilo je 320.000 kuna kazne i zatvor za Umičevića te gašenje udruge.

“Na sudu je nedvojbeno dokazano kako je obitelj male Madine već bila u Hrvatskoj kada su nas kontaktirali, dakle kako je itko mogao nekome pomoći da pređe granicu ako su oni tada već bili u našoj zemlji? Na sudu je dokazano i da naš volonter Dragan nije imao nikakav direktan kontakt s obitelji, s kojom smo putem Facebooka komunicirali mi iz Zagreba. To čak i piše u presudi, u kojoj sudac zaključuje i kako Dragan nije imao namjeru počinjenja ikakvog prekršaja, no svejedno ga je proglasio krivim zbog nesvjesnog nehaja, argumentirajući kako se Dragan trebao zapitati je li obitelj s kojom nije imao kontakta možda ipak bila u Srbiji kada su nam se obratili, iako smo imali GPS lokacije koje su jasno pokazivale da su u Hrvatskoj. Ta pravna akrobacija omogućila je sudsko i političko maltretiranje naše udruge, njenih zaposlenika i volontera već pune tri godine”, tvrde iz AYS-a.

Sustavni pritisci

Kaznenim progonom Umičevića bilo je zgroženo i 37 članova Europskog parlamenta koji su u zajedničkom pismu premijeru Andreju Plenkoviću i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću. Oni su podržali rad AYS-a, nakon što je njihova djelatnica Tajana Tadić bila izložena pritiscima, zbog toga što je njen partner Omar Mahdi ostao bez azila, jer je odbio postati doušnikom SOA-e.

I ESLJP je u svojoj presudi potvrdio da su hrvatske vlasti vršile pritisak na obitelj Hussiny i njene odvjetnike, što je uključivalo i sankcioniranje Umičevića. Iako je sudac Prekršajnog suda u Vukovaru, Dražen Goda znao da je Umičević umirovljeni branitelj s mjesečnim primanjima od 5500 kuna, dosudio mu je 60.000 kuna kazne, plativih u pet rata, što je potvrdio i Visoki upravni sud u Zagrebu.

“Građani Hrvatske pokazali su da neće dopustiti da se kažnjava dobročinstvo, pogotovo dok pravi kriminalci dobivaju neusporedivo manje kazne ili šetaju slobodni. Uplaćeni iznosi kretali su se od 30 do 5000 kuna. Ponosni smo na sve poruke podrške koje dobivamo, a najviše na našeg volontera Dragana, koji je bio jedan od rijetkih koji su obitelji male Madine pružili ruku kada im je bilo najteže. Iako razočarani stanjem u našem pravosuđu, ne damo se zastrašiti i borimo se dalje”, poručili su iz AYS-a i dodali da će poštovati presudu, ali i poduzeti daljnje pravne korake kojim bi pravda za Dragana i Madine bila zadovoljena.