GRAĐANI PLAĆAJU – BANDIĆ ZAPOŠLJAVA; Broj zaposlenih u Holdingu nezadrživo raste, menadžera kao u priči. Prijeti li novi Agrokor?

Podatke o porastu broja zaposlenih u Zagrebačkom holdingu proanalizirali smo s Renatom Petekom, oporbenim vijećnikom, i Marijem Ivekovićem, predsjednikom Novog sindikata

Brojke su neumoljive. Unatoč svim teoretiziranjima kako treba smanjiti broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, od gradova do općina, rijetki su primjeri pozitivnih pomaka, racionalizacije i uvođenja reda. Tako je i s tvrtkama u vlasništvu gradova, odnosno općina. Najveći od svih velikih gradova, Grad Zagreb, nipošto ne može biti primjer dobre prakse. Baš naprotiv. Ako uspoređujemo zadnje tri godine za koje postoje egzaktni podaci, najveća gradska tvrtka, Zagrebački holding raste iz godine u godinu.

2016. godinu Zagrebački holding je završio s ukupno 10.374 zaposlenih, godinu dana kasnije završava s 11.240 zaposlenih, a 2018. godine – zajedno sa ZET-om i Zagrebačkim velesajmom, koji su se izdvojili u siječnju 2018. ali prethodnih godina su ulazili u ukupni zbir – ukupni broj zaposlenih popeo se na 11.525 zaposlenih.

Ukupno je, u tri godine, Zagrebački holding, zajedno sa ZET-om i Velesajmom, narastao za 1.151 zaposlenih. Jedna cijela tvornica, tvrtka, srednje, zapravo – veće veličine.

Više od stotinu je rastao broj zaposlenih u Vodovodu i odvodnji, također i u Gradsko-komunalnom, raslo se i u ZET-u, ali teško je precizno rekonstruirati. No, ukupni rast od preko tisuću zaposlenih svakako znači bujanje gradskih zaposlenika.

BANDIĆ GURA ‘NAJOPASNIJI PROJEKT IKAD’: Dva simbola grada odlaze u prošlost; ‘To je u sukobu s 10 zakona, jako mu se žuri…’

Ne zna se koliko je stvarne operative, a koliko ‘žetončić-zapošljavanja’

Kada smo Renata Peteka, vijećnika u Gradskoj skupštini (Klub zastupnika SDP-Naprijed Hrvatska) koji se ubraja u red najžešćih oporbenih vijećnika, pitali kako komentira te brojke, on je odmah naglasio veliki problem netransparentnosti cjelokupnog upravljanja Holdingom, ali i Gradom Zagrebom, i nedostatak preciznih pokazatelja o cjelokupnoj politici zapošljavanja. Odnosno, nemoguće je utvrditi koliko je osoba zaposleno u stvarnoj operativi, na pravim poslovima, a koliko je ‘žetončić-zapošljavanja’, odnosno, zapošljavanja rodbine i stranačkih ‘zaslužnika’ – na manje ili više izmišljenim radnim mjestima, za potrebe održavanja političkih planova Milana Bandića.

Petek upozorava i na uzlazni trend u zapošljavanju u upravnim tijelima Grada Zagreba: 2014. u upravnim tijelima je radilo 2765 zaposlenih, a 2018. broj se popeo na 3022. “A to znači da su rasli i rashodi za plaće zaposlenika”, kaže Petek.

“U predizbornoj 2016. imali smo iznos za masu plaća 2,47 milijardi kuna, a ove je godine taj iznos na razini 2,83 milijardi kuna, što je skoro 30% ukupnih proračunskih rashoda. Tako je masa plaća u tri godina rasla za oko 360 milijuna kuna. U projekcijama za izbornu 2021. planiran je rashod za zaposlenike na 2.86 milijardi kuna”, izdvaja Renato Petek podatke koji najavljuju da se i dalje planira mogući rast broja zaposlenika.

Sve više zaposlenih u Čistoći, a sve više problema sa smećem

“I što se tiče Holdinga, ali i gradske uprave, građani će ocijeniti jesu li sukladno većem broju zaposlenih porasla kvaliteta i obim usluga“, komentira Petek.

Posebno izdvaja primjer gradskog komunalnog poduzeća, Čistoće.

“Vidljiv je rast broja zaposlenika u gradskoj Čistoći, a to će se sigurno nastaviti i u 2019. Tvrtka pokušava uspostaviti sustav odvojenog prikupljanja otpada s kućnoga praga, no za sada im to baš i ne uspijeva. Sam sustav kako ga je zamislila Gradska uprava nije pravedan i poticajan, no to je druga tema. Kupljeno je i bit će podijeljeno ukupno više od milijuna kanti i tko zna koliko plastičnih vrećica, a povećan je za više stotina i broj tzv. zelenih otoka. No na djelatnike Čistoće je i najviše pritužbi, jer su problemi oko nefunkcioniranja sustava vidljivi u svakoj ulici, no oni za to nisu nimalo krivi. Krivac je Uprava Holdinga i gradonačelnik“, kaže vijećnik Renato Petek.

“Svuda je vidljiv rast broj djelatnika, no čini mi se da to povećanje jedino direktno osjete roditelji i djeca u sustavu predškolskog obrazovanja. Iako sukladno standardima i tamo nedostaje osoblja”, komentira Petek.

‘Političke potrebe Milana Bandića i njegove ekipe’

Mario Iveković, poznati sindikalac, lider Novog sindikata, na pitanje Net.hr-a o tome kako komentira povećanje broja zaposlenih u Holdingu, odgovara da – apelira na oprez. Jer je svakako bilo zapošljavanja i na „prava radna“ mjesta radnika tamo gdje ih je nesumnjivo trebalo. Posebno naglašava dobar primjer iz Čistoće, gdje je dio radnika iz neposredne operative koji su godinama radili „preko agencija“, dakle, u nepovoljnijem statusu – u proteklih nekoliko godina ipak dobio status pravih zaposlenika.

No, i on smatra da se uz prava zapošljavanja nesumnjivo odvija i zadovoljavanje „političkih potreba Milana Bandića i njegove ekipe“.

“Gradonačelnik Bandić već godinama vodi politiku pokušavanja zadovoljavanja svih, od HDZ-a do SDP-a. Sada je u koaliciji s HDZ-om, pa pretežu zapošljavanja HDZ-ovaca. Naravno, u značajnom broju zapošljavaju prije svega članove stranke Bandić Milan 365. Bilo bi zanimljivo imati precizan podatak koliko je članova Bandićeve stranke zaposleno u gradskim službama, odnosno, je li u proteklih godina došlo do značajnog broja zapošljavanja članova njegove stranke.“, komentira Iveković.

Menadžeri i savjetnici ‘iznad’ kolektivnog ugovora

Predstavnici njegovog sindikata posebno upozoravaju da se u proteklih nekoliko godina povećava broj zaposlenika koji su izvan „gabarita“ definiranih kolektivnim ugovorom. Drugim, riječima, raste broj menadžera i savjetnika, bez ikakvih natječaja i bez minimalne transparentnosti.

“Kolektivnim ugovorom u Holdingu obuhvaćeno je deset grupa složenosti poslova, koeficijenti su od 1 do 4, no navedeno je da poslodavac, ako ima potrebe za tim, može zaposliti i radnike iznad te grupe složenosti. Radi se, naravno, o menadžerima, savjetnicima… Njih danas u jezgri Holdinga, bez ZET-a, Velesajma itd, ima oko 220 i 230. Na otprilike 4800 radnika imamo oko 230 menadžera, direktora, savjetnika itd. – čija primanja su iznad kolektivnog ugovora i zapravo su nepoznanica. Svaki voditelj podružnice sigurno treba svoje suradnike, ali brojka je svejedno visoka. Jasno je da je to taj segment, to su ti ljudi za koje se zapravo ne zna što rade, koji su dovedeni po političkoj ili rodbinskoj liniji, koji imaju sigurno radno mjesto i plaću, ali ne zato jer su doista potrebni za funkcioniranje grada”, upozorava Iveković.

Osim jezgre Holdinga, ima informacije i za ZET. U proteklih nekoliko godina – neovisno o tome što tvrtka bilježi gubitke i opterećena je brojnim poteškoćama, značajno je narastao broj zaposlenika u rangu najviše, misteriozne, složenosti poslova.

“U ZET-u je 56 osoba zaposleno po tom režimu, u toj razini složenosti poslova koja jamči iznimno visoku plaću (koeficijent od 4 do 8) a nejasne poslovne obaveze. Prije 4 godine u ZET-u je bilo 15 osoba do koeficijenta 6,5, a sada ih ima 56 u tom najvišem rangu, još višem, jer se sada ide i iznad koeficijenta 6,5”, upozorava Iveković.

“U Holdingu već deset godina nije povećana osnovna plaća za radnike najnižeg ranga: još uvijek je osnovica 2800 kuna i koeficijente koji startaju s 1,5. Dakle, to su za mnoga radna mjesta plaće u rangu najniže plaće u Hrvatskoj, a u Zagrebu su troškovi života viši nego u mnogim dijelovima Hrvatske. Upravo vodimo pregovore s upravom, i vidimo da nisu spremni povećati minimalne plaće – za radnike koji doslovno rade na terenu i u vrlo teškim uvjetima, a istovremeno se za zaposlenike koji ulaze u tu nejasnu menadžersku sferu izdvaja godišnje 60 do 80 milijuna kuna. Tendencija je: povećava se broj onih koji dobivaju najviše i ne znamo koliko, a odbija se korigirati plaće onih koji doista rade”, komentira Mario Iveković.

Sve više čudnih zapošljavanja na račun građanki i građana

Na pitanje o tome koliko se pomakao model zapošljavanja u Gradskoj upravi i gradskim tvrtkama, odnosno, koliko su transparentni procesi zapošljava i moguće kontrole nepotizma i zapošljavanja po stranačkoj liniji, vijećnik Renato Petek odgovara da je za najširu javnost sigurno bilo „ljekovito“ čuti snimke za suđenja u Aferi Agram.

“Svi sada znaju kako Bandić, zbog rođačkih i prijateljskih veza, u Gradskoj upravi i Holdingu, izmišlja radna mjesta ili orkestrira novim namještenjima bez adekvatnih uvjeta kandidata, kako se povećavaju koeficijenti, pa time i plaće. A sve to plaćamo mi, građanke i građani Zagreba. Zanimljivo je da svatko zaposlen u Zagrebu u gradski proračun samo po stavki poreza i prireza – najvišeg u Hrvatskoj – uplaćuje u prosjeku godišnje više od 13.000 kuna godišnje, oko 36 kuna dnevno”, komentira Petek.

On, međutim, smatra da je suđenjem u aferi Agram tek ‘zagreben vrh interesne, nepotističke i klijentističke mreže u Gradu Zagrebu.’

“Pravo stanje stvari moći će se utvrditi tek kad Bandić prestane biti gradonačelnik. Tada, kad se vidi prava financijska slika u Gradu i Holdingu, vidjeti će se hoće li Holding završiti kao Agrokor”, zaključuje Renato Petek.

Mario Iveković smatra da je veliki problem što je Gradska skupština zbog kupovine vijećnika ozbiljno paralizirana. No, i on kaže: ‘Nije sve do vijeka. Saznaje se za sve više slučajeva nepotizma, informatizacija nužno donosi bolju transparetnost. Neće se to moći sve skrivati zauvijek.’