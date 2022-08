Korisnici plina čiji je distributer tvrtka Ivkom-Plin d.o.o. na području grada Ivanca na sjeveru Hrvatske nedavno su ostali iznenađeni kada im je uz račune stigla jedna poprilično neugodna obavijesti. Naime, Ivkom-Plin d.o.o., obavijestio ih je da bi s 1.10.2022. cijene plina, nastave li koristiti njihove usluge, mogle drastično skočiti te su im sugerirali da ukoliko ne žele plaćati skupe račune, promijene distributera.

Konkretno, građani Ivanca, koji su plin do sda plaćali 1,25 kn/m3, od 1. listopada plin bi mogli plaćati nevjerojatnih 15 kn/m3, upozorio je Ivkom-Plin d.o.o. To je poskupljenje od 1100 posto, o čemu je prvi pisao Net.hr. Jednostavnom računicom dolazimo do toga da će plin poskupjeti čak 12 puta - s 1,25 kune na 15 kuna i to s uključenom subvencijom Vlade.

Druga je pak opcija da pređu na Gradsku plinaru Zagreb gdje bi plaćali 3,3 kn/m3, što je povećanje od "samo" 164 posto.

'Pa tko će to izdržati?'

Stanovnici Ivanca s kojima je razgovarao RTL, očekivano, nisu sretni s ovom informacijom.

"Pa tko će to izdržati?" pita se jedan umirovljenik. Neki kažu, to je više nego što su do sada plaćali plin - godišnje.

"Ne znam, grijat ćemo se na drva", rekla je za RTL jedna stanovnica Ivanca.

Gigantsko povećanje

Iz ureda gradonačelnika Grada Ivanec, Milorada Batinića, kazali su za Net.hr da je Ivkom – plin d.o.o. Ivanec tijekom protekle plinske godine za svoje kupce uspio osigurati na tržištu nestvarno niske cijene plina iz današnje perspektive, tako da njegovi kupci danas plaćaju plin po cijeni od približno 1,25 kn/m3, što je najniža cijena plina u proteklih 10 godina. Tako se velika većina potrošača opredijelila za ugovore po tržišnim uvjetima s Ivkom-plinom.

"Sada, kada Ivkom-plin najavljuje da im od 1. 10. 2022. više neće moći ponuditi ni približno takvu cijenu već dapače, da bi ona sa sadašnjih 1,25 kn/m3 mogla porasti na nevjerojatnih 15kn/m3 i to s uključenom subvencijom Vlade RH, Ivkom-plin d.o.o. Ivanec o tome je maksimalno korektno i na vrijeme izvijestio svoje potrošače", kažu u gradu.

U cilju izbjegavanja tako ogromnog poskupljenja koje potrošači ne bi mogli podnijeti, iz Grada Ivanca ponavljaju da je svim dosadašnjim kupcima Ivkom-plin d.o.o. sugerirao da za razdoblje od 1. 10. nadalje sklope ugovor o opskrbi plinom s Gradskom plinarom Zagreb, koja je na ovom području opskrbljivač u obvezi javne usluge, a čija bi okvirna cijena iznosila oko 3,3 kn/m3 (s uključenom subvencijom Vlade RH). To bi pak bilo povećanje od "samo" 164 posto u odnosu na cijenu koju plaćaju sada.