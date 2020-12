GRAĐANI OGORČENI ZABRANOM KRETANJA: ‘Ovo ni jedan zdravi razum ne može shvatiti, čak ni pod izlikom da je to za naše zdravlje!’

Uopće ne vrijedi ovakvo življenje koje ste nam nametnuli pod krinkom brige za naše zdravlje. Sumnjam da vi nećete posjetiti svoju obitelj za Božić. Ja čak i ne tražim posjete, želim otići u svoju kuću u kojoj neće biti nikoga osim moje četveročlane obitelji, stoji u dopisu Danijele koji je uputila Stožeru

Ne stišavaju se žestoke reakcije na račun novih protuepidemijskih mjera koje je danas obznanio Nacionalni stožer civilne zaštite. U prvom redu, to se odnosi na uvođenje propusnica za putovanja, odnosno, kako je tu mjeru nazvao rekao ministar Davor Božinović, zabranu kretanja između županija s izuzetkom Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Javili su nam se brojni čitatelji kojima ovakva odluka nikako nije jasna. Među njima izdvajamo dopis Danijele koji je poslala i Stožeru civilne zaštite: ‘Ali, znam da oni neće odgovoriti, neće ni pročitati’.

Evo što je Danijela poručila Stožeru:

‘Ova zabrana kretanja je jako nedosljedna i nelogična jer zabranjujete kretanje npr. meni iz Rijeke u moju vlastitu kuću u Lici, na selu s nekoliko stotina stanovnika s kojima se neću družiti, a zabrana ne vrijedi za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju iako je tu gustoća naseljenosti najveća – grad i županija zajedno imaju 1 115 000 stanovnika i oni se mogu nesmetano kretati!!! A ja ne mogu otići u svoju kuću na selu i iskoristiti godišnji za koji radim cijelu godinu!!! Ovo nijedan zdravi razum ne može shvatiti, čak ni pod izlikom da je to za naše zdravlje. Od ožujka do danas nitko u mojoj blizini nije obolio, a onda dođe Božić i svi naši planovi padaju u vodu zbog vaše zabrane kretanja. Ako nam date propusnicu, ok. Ali ako ne…uopće ne vrijedi ovakvo življenje koje ste nam nametnuli pod krinkom brige za naše zdravlje. Sumnjam da vi nećete posjetiti svoju obitelj za Božić. Ja čak i ne tražim posjete, želim otići u svoju kuću u kojoj neće biti nikoga osim moje četveročlane obitelji. Vjernicima dajete priliku da odu na misu, povećavate broj vjernika na jednom mjestu jer je to dobro za njihovu vjeru, za njihov mir, a meni i mojoj obitelji uskraćujete mogućnost da odemo u svoju kuću. Kakvi su to kriteriji da su neki ljudi važniji od drugih ljudi? Da je nečiji mir važniji od mira nekoga drugoga? Ovo je sve jedna neviđena dresura naroda, umorni smo.’

Uz to, prenosimo i neke od komentara naših čitatelja:

‘Od njihovih mjera samo više ljudi obolijeva i to psihički, oni su dokaz totalne neorganiziranosti i svaki dan tepu jedno te isto, a narod naravno trpi, a do kad nemam pojma…’

‘Širenje epidemije se ne može spriječiti bez obzira na mjere. Ljudi će obolijevati, nažalost mnogi će umrijeti. Ako će biti kao španjolka, trajat će do 2022. s više valova. Prije 100 godina, lijeka nije bilo, niti će ga biti, a cjepivo se tek treba pokazati da je uspješno. I tako će biti opet za 100 godina ili prije, tko to zna. Nedostaje mi moj kafić, moja jutarnja kavica, nedostaju mi frendice i frendovi, druženje. Imam kovid 7. dan, nisam ga dobio u kafiću niti na tulumu niti od moje obitelji, niti sam se družio s premijerom, nije uopće bitno. Ružna bolest, možda prođe, možda završim u bolnici pa umrem od bolnice. Tko zna, što će biti? Nitko.’;

‘Bojim se da će se Stožer naći u velikim problemima zbog ovoga’

‘Baš zanimljivo da uvode “mjere” koje krše Ustav kad Sabor prestaje sa radom’:

‘Bojim se da će se Stožer naći u velikim problemima zbog ovoga. Jer postoji Europska Konvencija članak 8. koji jamči pravo svakog čovjeka na privatnost, na Dom i na obiteljski život, a po Ustavu Republike Hrvatske obitelj je pod posebnom zaštitom države. Ovim se ozbiljno krše ne samo roditeljska prava već i prava djece jer svako dijete ima pravo na obitelj. Prema tome, ako ti želiš probleme s ljudima zbog ovoga – i imat ćeš ih.’

