Sinjski gradonačelnik Miro Bulj planira organizirati seoske straže jer su pola migranata koji stižu, kako je kazao, teroristi, a ako budu pucali, treba uzvratiti istom mjerom, prenosi Danas.hr. Nejasno je otkud je dobio takve informacije, no, prema njegovim riječima, prijeti nam val nezakonitih migracija.

Policija ja istaknula da se tako nešto ne događa, ali i da su civilne straže nezakonite. Ipak, širenje straha je popularna metoda desnice u cijeloj Europi.

"Ne budite ovce, ne vjerujmo Bruxellesu i nekom Frontexu i službenoj policiji. Uzmimo stvar u svoje ruke - čini se da bi to mogla biti neka mantra uoči super izborne godine za dobivanje glasova", kazao je reporter RTL Direkta Ivan Skorin. Od Sinja do Obrežja - svi pričaju o konceptu seoske straže.

"Što ja mislim o tome? Mislim da je bolje da policija to kontrolira, a ne ljudi na granici. Nisam baš za to", kazala je Josipa Lajković. A s njom se složio i Jan Petelinc koji je rekao da je policija dovoljna.

U Hrvatsku su nezakonito ušla 54.593 migranta

"Ako je policija tamo, mislim da nema potrebe da se građani sami organiziraju... Mislim da nema potrebe", dodao je i Slavko Povf. Kako kaže Skorin, očito su naletjele na neke "stražohejtere" koji nisu čuli poruku slovenskog premijera Janeza Janše da se Slovenci legalno naoružaju jer je vrag odnio šalu. No, ima i onih koju tu odluku podržavaju.

"Puno ih dolazi, ja sam tu već dosta dugo pa sam vidio... Mislim da je bolje da bude nekakve...", kazao je Hrvoje Prugovečki koji je naglasio da nije protiv seoske straže, a misli da bi nešto takvo trebalo postojati. A s njim se složila i Ines Sjemenič koja je dodala da bi bilo lakše da "ima još netko tu dok se sve ovo događa".

Ipak, još uvijek nije poznato čime bi to seoska straža bila naoružana, kao ni Miro Bulj. Ivan Skorin upitao se bi li oni možda imali "one toljage kao Kremenko u crtiću", no jasno je zašto se cijela ta priča sada pojavila.

Ove su godine u Hrvatsku nezakonito ušla 54.593 migranta što je 140 posto više nego prošle godine, a iz PU splitsko-dalmatinske poručili su Bulju da je tek 1,43 posto tih prelazaka bilo u njihovoj županiji. Od ukupno tisuću krijumčara, njih šestero procesuirano je na području Sinja i susjednih općina. Puno više ih je uhićeno na sjeveru gdje gradski lideri ne zazivaju straže.

Gradonačelnica Samobora Petra Škrbot smatra da je Sabor siguran grad, ali i da nije nikako za seosku stražu. Naime, štajerska straža čuvala je slovensku granicu nedavno isto zbog migranata i možda baš zbog toga cijela ova ideja zvuči poznato.