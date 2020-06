GRAĐANI NISU UŠTEDJELI NA SMANJENJU PDV-A NA HRANU: Pojeftinilo je samo voće, evo kako se kreću cijene ostale hrane

Iako je Vlada snižavanjem PDV-a na hranu računala da će cijene svježih namirnica pojeftiniti do deset posto, pojeftinilo je samo voće, a poljoprivredna je proizvodnja u međuvremenu pala

Iako je od početka 2019. godine na 13 posto snižen PDV na voće, povrće, svježe meso, plodove mora i jaja, čime je, prema procjenama Vlade, prosječno hrvatsko kućanstvo trebalo uštedjeti 872 kune, građani nisu uštedjeli gotovo ništa. Iako se Vlada odrekla milijardu i pol kuna koje bi dobila PDV-om i zbog povećanja domaće poljoprivredne proizvodnje, u prošloj je godini, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, umjesto snižavanja cijena za devet do deset posto na svu hranu, pojeftinilo samo voće.

Nisu pale cijene, ali jest proizvodnja

Tako su cijene voća lani u prosjeku bile 7,2 posto niže nego u 2018. Cijena mesa je bila 0,9 posto niža nego godinu dana ranije, ali samo zahvaljujući akcijama trgovaca s početka godine, da bi potkraj nje meso bilo 3,7 posto skuplje nego 2018. Povrće je u 2019. godini bilo 0,8 posto, a riba i plodovi mora za 1,1 posto skuplji u odnosu na 2018., piše Novi list.

Osim što građani nisu uštedjeli na hrani, prema podacima DZS-a o vrijednosti poljoprivredne proizvodnje u prošloj godini te uvozu hrane i živih životinja, nisu birali ni domaće proizvode. Naime, ukupna poljoprivredna proizvodnja je lani sa 17,2 milijarde kuna bila za 0,7 posto niža nego godinu dana ranije. Iako je zabilježen pozitivan prirast goveda (30 posto) i svinja (11,1 posto), i dalje je nastavljen pad proizvodnje mlijeka. Uz to, pala je i proizvodnja jabuka (31,5 posto), krušaka (30 posto), oraha (35 posto), višanja i trešanja (27 posto), šljiva (35 posto) te kupusa, cvjetače, rajčice, paprike, svih vrsta salate, luka, poriluka. S druge strane rasla je proizvodnja lješnjaka, mandarina, smokava, jagoda, mrkve, cikle, graha i mahuna.

Profitirali uvoznici

U takvoj su konstelaciji cijena i proizvodnje najveću korist izvukli uvoznici. Naime, prošle je godine zabilježen uvoz hrane i živih životinja u vrijednosti od 20,535 milijardi kuna, što je za 11,6 posto više nego 2018. godine te, znakovito, više od vrijednosti ukupne proizvodnje hrane i životinja u poljoprivredi. Ako su trgovačke marže ostale iste, bez obzira na smanjenje PDV-a na hranu, najveći su dio novca pokupili uvoznici i inozemni proizvođači. No, to bi trebale pokazati mjesečne analize indeksa cijena koje je još pri sniženju PDV-a najavilo Ministarstvo poljoprivrede. S obzirom na to da te analize nisu zaživjele, u Ministarstvu su vjerojatno procijenili kako je snižavanje PDV-a na hranu ispunilo svoj cilj, iako je pojeftinilo samo voće.