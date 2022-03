Od ponoći plaćamo najskuplje gorivo u povijesti, a da se izbjegne još veći udar na građane, Vlada donosi novu mjeru za ograničenje cijena. Njome će benzin i dizel od idućeg tjedna pojeftiniti 50 lipa po litri.

Brojni građani po gorivo su pohrlili u susjedne države, a velik broj njih po gorivo će u Sloveniju, gdje su cijene naftnih derivata niže nego kod nas, donosi RTL u reportaži.

Isplati se jer je blizu, a uštedi se dvije i pol kune po litri. Priliku za uštedu vide mnogi, pa se osim rezevoara pune i rezerve. Inače, i Slovenija je kako bi smanjila divljanje cijena na tržištu naftnih derivata zamrznula cijene goriva na mjesec dana. Na prosječnom spremniku dizela od 50 litara ušteda je 113 kuna, a benzina 82 kune.

Slovenski benzin čišći?

Da bi ublažila udar na džepove građana, Vlada donosi novu mjeru kojom će distributere do kraja godine osloboditi obveze miješanja biogoriva s dizelom i benzinom, što bi od idućeg tjedna trebalo dovesti do pada cijene za oko pola kune.



Zagrepčanka Dunja Dejanović govori: "Nikad ne odustajem od slovenskog benzina jer je čišći i kaloričniji i bez obzira na cijenu ja uvijek tu tankam. Ne idem iz Zagreba, nego na vikendicu tu, pa mi je to usput".



Najjeftinije gorivo imaju Mađari, u prosjeku je litra u odnosu na Hrvatsku jeftinija za četiri kune.

Osim goriva, Hrvati u Sloveniju odlaze i po gume koje su dosta jeftinije nego kod nas. Iako su cijene u Sloveniji znatno niže nego u Italiji i Austriji, na slovenskim će benzinskim postajama gorivo i dalje moći točiti i stranci. Tamošnji ministar za gospodarstvo i tehnologiju, Zdravko Počivalšek tvrdi: "Još jednom moram napomenuti da je količinski gledano u Sloveniji pogonskih goriva dovoljno tako da nemamo nikakvog straha da bi došlo do nestašice".