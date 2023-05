Brojne Zagrepčanke i Zagrepčani od ranog jutra dolaze u park Maksimir gdje se tradicionalno, u organizaciji Grada, proslavlja 1. svibanj, Međunarodni praznik rada, uz bogat glazbeno-zabavni program te podjelu 30.000 besplatnih porcija graha i 20.000 porcija štrukli.

Na ulazu je postavljen štand SDP-a s crvenim karanfilima te predstavnici te stranke, među kojima je i predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović, građanima dijele karanfile.

U park Maksimir došao je i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

'Više u Zagrebu nije potrebna stranačka veza da bi netko dobio posao'

"Pozdravljam svaki korak koji ide prema tome da se podignu plaće, posebno najmanje. Međutim, kako će to izgledati, još nismo vidjeli. Ministar Primorac je obećao da će predstaviti kako će se to odraziti na nas, tek kad to vidim moći ću komentirati", kazao je Tomašević.

Komentirao je i spalionicu infektivnog otpada KBC Rebro. Kazao je da se mora ponoviti studija utjecaja na okoliš i cjelokupna rasprava, ali da Grad Zagreb nije investitor.

"Kao gradska vlast nismo mi ti koji moramo organizirati sindikalne povorke. Zadovoljni smo socijalnim dijalogom koji imamo sa sindikatima. Potpisali smo nove kolektivne ugovore, podigli materijalna prava, ne samo radi inflacije nego smo još i ispravili povijesne nepravde vezane uz sistematizaciju u ZET-u i u Holdingu. Mislim da pokazujemo primjerom plus, ljude na određeno prebacujemo na neodređeno vrijeme. Iskorijenili smo agencijski rad iz gradskih poduzeća. I više u Zagrebu nije potrebna stranačka veza da bi bilo tko dobio posao", nabrojao je Tomašević.

Program u Maksimiru

Proslava Praznika rada počela je u osam sati kada je krenula glazba s velike pozornice, a u 9,45 program će otvoriti Zagrebački orkestar ZET-a, nakon kojega će nastupiti Akademski muški zbor FER-a i Zli bubnjari. Program za građane svih generacija odvijat će se na dvije maksimirske pozornice. Uz bogat glazbeno-zabavni program pripremljene su i edukacije za najmlađe. Podjela porcija graha i štrukli počela će od 10,30 sati.

Zagrepčankama i Zagrepčanima će se, kako je najavljeno, u 11,20 sati obratiti gradonačelnik Tomislav Tomašević, a potom slijedi nastup glavnih pjevačkih zvijezda.

U središnjem dijelu programa, od 11,30 do 14,30 sati, na velikoj pozornici nastupit će legende domaće glazbene scene - Zdenka Kovačiček & Greenhouse Blues Band, Jimmy Stanić &The Boys, feat. Barbara te Drago Diklić i Ante Gelo kvartet.

Na maloj pozornici, do ulaza u Maksimir od 10 do 15 sati održavat će se brojne edukativne radionice i nastupi plesnih skupina koji su organizirani u suradnji s centrima za kulturu.

U blizini male pozornice, građani će od 15 do 17,30 sati moći besplatno sudjelovati na kvizu općeg znanja.

'Toliki štrajkovi, to nije u redu'

U Maksimiru su se okupili brojni građani koji su za N1 komentirali kako su zadovoljni uvjetima u kojima žive.

“Prezadovoljan sam i našom vladom, nikad mi nije bilo bolje nego danas. I grah je jako fin, sve je sređeno. Mnogi se žale, ali griješe, meni nikad nije bilo bolje. Sad je teško naći radnika. Ja od mirovine mogu lijepo živjeti”, rekao je jedan stariji gospodin.

“Imam puno vremena, došao sam malo vidjeti ljude. Doma mi nema tko skuhati tako fini grah kakav se ovdje dobije. Svake godine sam tu za Prvi maj. Kad sam slušao što su sve pripremili, grah mora biti super. Prekrasan je dan, nadam se da će tako ostati i da će biti puno ljudi”, dodao je drugi.

“Volim što Zagreb može priuštiti zabavu, ljudi se opuste, nađu se prijatelji, bude i koja porcija graha i zadovoljni su. Dosta se dobro živi, a ne znam što je to ušlo u ljude, uvijek prave prosvjede i štrajkove. Vidio sam unazad tri mjeseca prosvjedovali su poštari i jedan čovjek prođe i kaže – 35 godina sam bio poštar, ali nikad štrajkao nisam. Država je podigla plaće kada je mogla. Toliki štrajkovi, to nije u redu”, istaknuo je gospodin u Maksimiru.

'Jednom sam u životu dobila plaću preko 5.000 kuna'

“Ovo mi je jedan dan kad imam za sebe vremena. Provest ću ga u miru, to nam najviše treba”, kazala je jedna gospođa.

Dvije prijateljice stigle su zajedno.

“Došla sam iz noćne smjene probati grah, nisam ga dugo jela. Na minimalcu je većina. I ja osobno. Malo je to, mala će biti mirovina. Jednom sam u životu dobila plaću preko 5.000, sjelo je 5.100”, rekla je jedna.

“Naši mladi svi odoše jer ne vide perspektivu. Kažu da se popravi natalitet, a kako? Da je vodstvo pravo i da zaposli, radile bi i stare bakice”, dodaje druga.

“Bolje je bilo u bivšoj Jugi. Ljudi su imali poslove, bolje su se družili, bilo je bolje. Svaka firma je imala svoje odmaralište. Mladima je sad teže”, rekla je treća gospođa iz Maksimira.