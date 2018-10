GRAĐANE ŽELE KAŽNJAVATI SA 100.000 KUNA, A NI SAMI SE NE DRŽE ZAKONA: Ni ministarstva nemaju ugrađene razdjelnike

Iz ministarstva su rekli kako to nije njihova krivica

Dok ministar Tomislav Ćorić želi kažnjavati one koji nisu uveli razdjelnike i to s kaznama od 50.000 do 100.000 kuna, istovremeno ih nemaju ni sva ministarstva.

Kako piše 24sata, zgrada u Vukovarskoj u kojoj se nalaze tri ministarstva te brojne državne agencije grije se na toplanu te nema ugrađene razdjelnike. Objekt ima 14.000 kvadrata, a iako dio zgrade ima ugrađeno podno grijanje i ne treba razdjelnike, veći se dio grije na radijatore.

Nisu oni krivi?

Iz ministarstva su rekli kako to nije njihova krivica te da ‘Sukladno odredbama Zakona o tržištu toplinske energije, obveznici ugradnje razdjelnika su vlasnici samostalnih uporabnih cjelina u zgradi/građevini’. No, osim što ni jedna zgrada koju Ministarstvo koristi nije u vlasništvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, u njoj nema drugih korisnika te oni samostalno plaćaju račune.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike se ne grije na toplanu te nema obavezu ugraditi razdjelnike, kao ni zgrada Hrvatskog sabora koja ima vlastitu plinsku kotlovnicu za grijanje i toplu vodu. I u Ministarstvu branitelja griju se na toplanu, ali razdjelnika nema ni na vidiku.