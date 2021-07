Zagrebački Stožer civilne zaštite donio je, prema uputi HZJZ-a, odluku o uspostavi turističke covid-19 ambulante na lokaciji Doma zdravlja Zagreb Centar koja će raditi od ponedjeljka, 2. kolovoza do opoziva, izvijestio je Gradski ured za zdravstvo u četvrtak. Radno vrijeme turističke covid-19 ambulante Doma zdravlja Zagreb Centar, u Aveniji Većeslava Holjevca 22, je svakim radnim danom, vikendom i blagdanima od 8 do 16 sati.

Pripravnost u turističkoj covid-19 ambulanti je organizirana svakim radnim danom, vikendom i blagdanima od 16 do 24 sata na broj telefona: 091/489-7022.

Brzi antigenski test po cijeni od 75 kuna

Turisti koji borave u smještajnim kapacitetima u Zagrebu u turističkoj će ambulanti moći obaviti brzi antigenski test (BAT) po cijeni od 75 kuna, po preporuci Ministarstva turizma i sporta. Kontaktirati se može na e-mail: korona.siget@dzz-centar.hr i korona.siget@gmail.com ili na brojeve telefona: 091 489 7021 i 01 6598 464.

Uspostavlja se i organizirano mjesto izolacije za goste i turiste oboljele od covida-19 čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju te organiziranu karantenu ili samoizolaciju za zdrave kontakte oboljelih. Organizirana karantena/samoizolacija uspostavlja se u objektu Grad mladih, u Aleji hrvatske mladeži 19, od 2. kolovoza do opoziva.

Besplatni brzi antigenski test za građane

Stožer je također donio i odluku o provođenju besplatnog BAT-a za građane Zagreba, a temeljem indikacije izabranog liječnika obiteljske medicine koji ih upućuje na testiranje. Za građane koji se žele testirati BAT-om iz osobnih razloga, odnosno bez indikacije liječnika, test je također besplatan, ali građani sami snose troškove postupka testiranja prema važećim uputama HZZO-a.

Brzo antigensko testiranje bit će omogućeno na lokaciji Dom zdravlja Zagreb Centar - Siget, u Aveniji Većeslava Holjevca 22, svakim radnim danom, vikendom i blagdanom od 8 do 11 sati bez prethodnog naručivanja.

Cijepljenje u kolovozu samo na Velesajmu

Uz navedene, Stožer je donio odluku o privremenoj obustavi cijepljenja od 3. do 15. kolovoza za tri lokacije - Dom sportova (Trg Krešimira Ćosića 11), Sportska dvorana gimnazije Lucijana Vranjanina (Trg hrvatskih pavlina 1) i Srednja tehnička škola Jelkovec (Vladimira Strahuljaka 1, Sesvete). Cijepljenje u Zagrebu tijekom kolovoza bit će organizirano na lokaciji Zagrebačkog velesajma (Paviljon 6, Avenija Dubrovnik 15) ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati te utorkom i četvrtkom od 15 do 19 sati.

Tako će Grad Zagreb osigurati potrebnu dostupnost, mogućnost kontinuiranih javnih poziva, mogućnost naručivanja putem e-građani i platforme "Cijepi se", kao i pozivnih centara, uz istovremeno osiguravanje termina za docjepljivanje, odnosno dobivanje druge doze cjepiva, navodi se u priopćenju.