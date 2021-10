Grafit koji je u četvrtak navečer obrisan s pročelja jedne trafostanice u zagrebačkom Laništu možda nije jedini koji bi mogao "nestati" sa zagrebačkih ulica, odnosno s pročelja zgrada i nekih drugih javnih površina. Naime, Grad Zagreb nedavno je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH objavio obavijest o nadmetanju, u kojem traže gospodarske subjekte kompetentne za poslove uklanjanja grafits na području Grada Zagreba.

Riječ je o interventnom uklanjanju uvredljivog i neprimjerenog sadržaja koji izgledom ili tekstom narušavaju izgled Grada, kao i oni ispisani na spomenicima, skulpturama, javnim zdencima te ostalim objektima i uređajima od važnosti za izgled Grada, stoji u dokumentaciji javnog natječaja.

"Temeljem Odluke o komunalnom redu, zabranjeno je uništavati pročelja zgrada po njima ispisivati poruke, grafite, obavijesti, crtati, šarati, djelomično ličiti pročelja bojama koje se ne uklapaju u cjelovitu sliku pročelja i na drugi način ih prljati i nagrđivati. Također, spomenutom Odlukom je zabranjeno postavljati plakate na mjestima koja za to nisu dozvoljena, te se takovi plakati uklanjaju", obrazlažu iz Grada raspisivanje ovog natječaja.

U dokumentaciji u nabavi stoji i napomena da se "gospodarski subjekt obvezuje da u slučaju interventnog uklanjanja grafita ili plakata (npr. ispisani uvredljivim ili neprimjerenim sadržajem i dr.) takve grafite ili plakate ukloni hitno u roku od 3 sata odnosno odmah po nalogu komunalnog redara bez obzira na određen kriterij rokova odaziva u kriteriju za odabir". Procijenjena vrijednost natječaja je milijun kuna, a rok za dostavu ponuda zainteresiranim gospodarskim subjektima je 9.studeni 2021.

Praksa - bez odluka 'na papiru'

Nije to ništa novo niti izmišljeno od strane Gradske uprave, jer takve je natječaje raspisivala i bivša administracija na čelu s gradonačelnikom Bandićem.

No, u jeku zadnjih zbivanja oko grafita, pitanje je koliko će još grafita diljem grada biti uklonjeno. Naime, za mnoge od njih ne postoji dozvola. Doznajemo da je praksa do sada bila da se ponekad trafostanice ukrašavaju grafitima i bez pisanih odluka, već se to rješavalo usmenim putem, odnosno, samo telefonskim pozivom. Obje strane bi se dogovorile i bile suglasne, površine bi se ukrasile grafitima i svi bi bili "sretni i zadovoljni".

"Ako bi se na trafostanicama pravili grafiti, HEP nije trebao uređivati iste pa im je to odgovaralo. Ponekad je trebalo samo nazvati, kazati što se želi i to je bilo to. Neki od grafita imaju odluke, odnosno dozvole, no puno ih nema", govori nam dobro upućeni sugovornik iz Zagreba.

Ta spoznaja možda i pojašnjava zašto je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet u četvrtak rekao da se "HEP očitovao i rekao da nije izdao nikakvu dozvolu za crtanje murala na trafostanici u Savskom gaju", a što su i danas sami potvrdili u svom priopćenju.

Grafit u Savskom gaju bio je sporan zbog generala Praljka, a Grad Zagreb prije 20 je dana uputio dopis HEP-u u kojem traže uklanjanje istog. HEP-u je u dopisu naloženo da u roku od deset dana od dana primitka naloga izvrši uklanjanje murala "neprimjerenog" sadržaja s trafostanice, što je na koncu eskaliralo nakon što su prebojana sva četiri zida.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević u petak je rekao da su murali, onaj 204. brigade i Dinamov i onaj posvećen žrtvama Vukovara, uklonjeni greškom, a "lopticu je prebacio" u dvorište Hrvatske elektroprivrede. No loptica se nije dugo zadržala kod njih pa su se dosta brzo i oni oglasili o svemu, kazujući da je uklanjanje grafita tražio Grad Zagreb te da odgovornost nije na njima.

Uklanjanje je tražio - Zagreb

"Zbog velikog interesa javnosti oko uklanjanja murala na trafostanici HEP ODS-a Elektre Zagreb u Ulici Ive Robića u Blatu, k.č.br. 1000/8, upućujemo sljedeće priopćenje: HEP ODS Elektra Zagreb postupila je sukladno nalogu za uklanjanje murala koji je izdao Grad Zagreb, Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a po prijavi Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad", naveli su u priopćenju, dodajući da navedeni nalog izravno upućuje na uklanjanje murala, a s obzirom na činjenicu da navedena trafostanica nije imala dozvolu za oslikavanje, HEP ODS Elektra Zagreb po njemu je bila obvezna postupati.

"Napominjemo da je HEP ODS Elektra Zagreb izdala niz dozvola za oslikavanje murala umjetničkog sadržaja na trafostanicama, između ostalog i na temelju suradnje s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika i Udrugom navijača Dinama Bad Blue Boys, s kojima imamo dobru suradnju, a među kojima je i nekoliko murala s motivima grada heroja Vukovara.

Shodno navedenom, otklanjamo odgovornost HEP ODS-a Elektre Zagreb prema građanima i nadležnim institucijama. HEP ODS Elektra Zagreb dužna je postupati po nalogu Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet", priopćili su u petak iz Hrvatske elektroprivrede.

"Neprimjereni sadržaj" koji se spominje u dopisu HEP-u o uklanjanju grafita koji je razjario dio zagrebačke javnosti spominje se i u natječaju kojeg je grad Zagreb objavio, pa je samo pitanje vremena kada će i gdje netragom nestati još pokoji grafit koji nema dozvolu ili je "neprimjeren".

Tijekom ove godine 62 prijave u vezi s grafitima

Gradu Zagrebu proslijedili smo upit u vezi posla uklanjanja grafita, ali i uklanjanja grafita jučer u Savskom gaju.

"Povodom Vašeg upita u svezi s uklanjanjem murala s trafostanice u Ulici Ive Robića obavještavamo Vas da je člankom 49. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 14/19, 24/19 i 22/20) propisana zabrana pisanja grafita, poruka i sličnih znakovlja te obveza vlasnika građevina i uređaja javne namjene da ih održava urednima, čistima i funkcionalno ispravnima. Također, važno je istaknuti da navedena Odluka ne razrađuje daljnju distinkciju grafita prema njihovu sadržaju", odgovorili su nam iz Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.

"Nadalje, člankom 2. Odluke o zaštiti objekata od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 09/17, 07/18 i 15/20) propisano je da se grafitima u smislu te Odluke smatraju znakovi, slike, natpisi i drugo koji se ispisuju ili urezuju po vanjskim dijelovima objekata bez suglasnosti vlasnika objekta, dok je člankom 3. Odluke propisano da se oni mogu ispisivati na vanjskim dijelovima objekta vidljivim s javne površine radi umjetničkog izražavanja (umjetnički grafiti) uz suglasnost vlasnika i uz rješenje koje donosi gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove uz prethodno mišljenje povjerenstva koje osniva i imenuje gradonačelnik te suglasnost gradskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture i prirode ako objekt ima svojstvo zaštićenog kulturnog dobra ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili zaštićenih dijelova prirode", pojašnjavaju nam.

Dodaju i da je nužno napomenuti i da sadržaj navedenih odluka komunalnim redarima ne dopušta izdavanje naloga za uklanjanje samo dijela nepravilnosti, već je moguće isključivo cjelovito postupanje.

"Što se tiče samih prijava, tijekom ove godine zaprimljene su 62 prijave u svezi s grafitima, najvećim dijelom samih građana, ali i javnih institucija te je po službenoj dužnosti izdano 195 naloga za otklanjanje predmetnih nepravilnosti i uklonjeno otprilike 2400 m² raznih grafita", odgovorili su nam iz gradskog ureda.