GRAD ZAGREB PRODULJIO ROK ZA PRIJAVE ŠTETE OD POPLAVA: Krajnji rok je do 6. kolovoza u podne, uvjeti prijave ostaju isti

Gradska uprava je produljila rok za prijavu štete nastale u poplavama prošlog vikenda do četvrtka, 6. kolovoza u podne, pod istim, ranije objavljenim uvjetima

Grad Zagreb izvijestio je u četvrtak da je rok za prijavu štete od poplava koje su pogodile građane prošloga vikenda produljen do četvrtka, 6. kolovoza u 12 sati. “Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić pozvao je sve sugrađane koji do danas nisu prijavili štete nastale od poplava da to učine do idućeg četvrtka 6. kolovoza do 12 sati”, priopćili su iz gradske uprave.

Kažu da je, sukladno ranijim najavama gradonačelnika, cilj da građani podnesu prijavu čim prije kako bi gradske službe što brže i efikasnije pokrenule proceduru pomoći unesrećenim sugrađanima. U prijavi je potrebno navesti osnovne podatke (ime, prezime, adresa) i dostaviti fotografije šteta ukoliko one postoje. Građani i pravne osobe štetu mogu prijaviti nadležnom vijeću gradske četvrti, vijeću mjesnog odbora ili Gradskom uredu za mjesnu samoupravu na adresu elektroničke pošte, mjesna-samouprava@zagreb.hr.

“Zbog trenutne epidemiološke situacije preporuča se prijava putem maila ili ukoliko se ne služite mailom, telefonski možete kontaktirati vijeća gradskih četvrti, mjesnih odbora ili ureda za mjesnu samoupravu ili u iste doći osobno”, dodaju.

ZAGREB OMOGUĆIO PRIJAVU ŠTETA OD POPLAVE: Rok je do 30. srpnja u podne, evo što morate navesti