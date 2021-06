Ministarstvo pravosuđa i uprave poništilo je rješenje kojim je Grad Zagreb oduzeo zemljišta vlasnicima u Gračanima kako bi na njima izgradilo parkiralište sljemenske žičare te naložilo da se postupak ponovno provede, čime je taj dio projekta postao nezakonit, javlja Telegram. Prevedeno, Grad Zagreb je na dijelu parcela u Gračanima bespravno izgradio parkiralište.

U slučaju da se ova situacija ne riješi, oštećeni vlasnici imat će pravo tužiti Grad, s time da će moći tražiti osam milijuna kuna, koliko je, prema podacima iz videa Operacija žičara, porasla cijena radova na parkiralištu. Vrijedi podsjetiti da im je za izvlaštenje ponuđeno svega 1,2 milijuna kuna.

Vlasnik umro, nasljednike zaboravili

Do ove odluke je došlo jer je Ministarstvo prihvatilo žalbu odvjetnika Borisa Jukića podnesenu uime jednog suvlasnika. Ta je osoba tijekom procesa izvlaštenja preminula, a njegova je parcela Gradu trebala da izgradi parkiralište. Dok još nije bilo uređeno pitanje nasljedstva, Grad Zagreb je samoinicijativno donio odluku da ga nasljeđuju supruga i kći.

No, supruga, koja je tijekom postupka boravila u staračkom domu i koja je teško bolesna te nije svjesna okoline, zahtjev za izvlaštenje nikad nije dobila. Osim toga, zbog svog stanja je trebala dobiti skrbnika, no Grad Zagreb je to ignorirao te jednostavno prisvojio parcele koje su mu trebale za parkiralište.

Protuzakonito izvlaštenje

Iz Grada Zagreba su se u žalbenom postupku pravdali da su proces izvlaštenja dovršili po Zakonu o cestama, a ne Zakonu o izvlaštenju i da su vlasnike parcela isplatili. No, Ministarstvo pravosuđa i uprave je utvrdilo da je to protuzakonito.

"Rješenje o izvlaštenju nesporno nije bilo doneseno što znači da je rješenjem kojim je Grad preuzeo nekretnine povrijeđen zakon na štetu suvlasnika", stoji u odluci Ministarstva pravosuđa.

Pogledajte novi komentar tjedna Net.hr-a: