SLAVONSKI BROD UZVRAĆA UDARAC CRODUXU: ‘Tvrde da benzin nije uzrok onečišćenja, mi imamo dokaze da je suprotno’

‘Ako je upravo prema tvrdnjama tvtrke Crodux produktovod do 2013. godine bio potpuno suh, kako je moguće da je iz njega izvučeno tih 59.000 litara naftnih derivata’, pitaju iz Grada Slavonskog Broda ističući da imaju dokaze koji govore suprotno od onog što Crodux tvrdi.

“Rezultati neovisne analize tla, koju je Grad Slavonski Brod zatražio od laboratorija iz Rijeke, dokazali su prisutnost vrlo velikih koncentracija mineralnih ulja i BTEX-a u uzorku tla uzetog s mjesta ekološkog incidenta”, poručuju iz Gradske uprave Slavonskog Broda navodeći kako su to jasni dokazi koji demantiraju informacije iznesene na konferenciji za medije Croduxa u kojem su ustvrdili da ni teoretski nije moguće da je benzin uzrok onečišćenja vode u tom gradu.

GRADONAČELNIK SL. BRODA PODNIO KAZNENU PRIJAVU PROTIV CRODUXA: ‘Zna se tko je kriv za ovo’

Iz Grada podsjećaju kako je Crodux u početku tvrdio kako je na mjestu ekološkog incidenta iscurilo 150 litara naftnih derivata da bi danas izjavili da su odande odvezli 59 tisuća litara benzina i naftnih derivata. “Uz to, ako je upravo prema tvrdnjama tvtrke Crodux produktovod do 2013. godine bio potpuno suh, kako je moguće da je iz njega izvučeno tih 59.000 litara naftnih derivata”, pitaju.



Pitanje sanacije

Iz Grada također upozoravaju da su predstavnici Croduxa izjavili kako su radovi na sanaciji produktovoda završeni, a da to nije točno. Naime, ističu kako Grad ima ima dokaz da su Hrvatske vode prekinule izvođenje radova zbog visokog vodostaja Save. “Upravo zato, postavlja se pitanje kako su, unatoč visokoj razini rijeke, pripremni radovi uopće mogli započeti s obzirom na to da je u to vrijeme vodostaj Save bio još viši”, kažu u Gradu napominjući kako nema informacija o potrebnim suglasnostima i dozvolama koje je trebalo ishoditi kad je riječ o ispitivanju i sanaciji produktovoda Svavonski Brod – Slobodnica.

“Unatoč tome što se situacija u Slavonskom Brodu po pitanju opskrbe vodom vratila u normalu, Grad Slavonski Brod i njegovi građani i dalje nemaju odgovor na pitanje kako je moguće da su se koncentracije ugljikovodika u vodi sa dvadeseterostrukog prekoračenja vratile na minimalnu razinu u razmaku od samo nekoliko dana”, navode u priopćenju Grada Slavonskog Broda i dalje i dalje ističući kako je nužno napraviti ispitivanje produktovoda u cijeloj duljini.